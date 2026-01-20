Популярни
Два отбора от Ла Лига проявяват интерес към Петко Христов

Българският национал Петко Христов може да смени първенството на италианската Серия Б с испанската Ла Лига, тъй като два местни тима проявяват интерес към него, съобщава порталът transferfeed.com. Христов в момента е в италианския втородивизионен Специя, където не само се утвърди в отбора, но и носи капитанската лента. Сега българинът може да се премести в елита на Испания, след като към него има интерес от Алавес и Леванте.

И двата отбора са в дъното на класирането и имат нужда от сериозна подкрепа в защитата. Алавес, който е на 18-а позиция с 19 точки, първи е проявил интерес още на 6-и януари. В последните дни се заговори и за интерес от Леванте, който в класирането е под Алавес с 14 точки.

26-годишният бранител пристигна в Специя през 2021-а година и в два периода в този отбор има 104 мача, в които е вкарал 6 гола и е подал 3 асистенции. Тимът опитва да се върне вече трета година в Серия А, но това не може да се случи и заради провали в последните мачове в баражите. Сега обаче Специя дори е в долната половина на класирането и първо трябва да се постарае да се изкачи.

За националния отбор на България има 21 мача, като при новия национален селекционер Александър Димитров той отново играе за страната.

