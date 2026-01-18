Сьорлот донесе трите точки на Атлетико

Атлетико Мадрид постигна минимална победа с 1:0 в домакинството си на Алавес, който се намира в зоната на изпадащите. Александър Сьорлот отбеляза единственото попадение в мача в началото на второто полувреме. За “дюшекчиите” това бе 12-та поредна домакинска победа във всички турнири.

Тимът на Диего Симеоне доминираше през първата част, въпреки че Ян Облак трябваше да прави спасяване след удар на Тони Мартинес. Гостите бързо се ориентираха към глуха защита, но за определен период се справяха добре и ограничиха съперника. Постепенно Атлетико увеличаваше натиска и създаде някои положения. Решителна намеса на Кастро попречи на Хулиан Алварес да открие резултата. Отново Кастро бе на точното място при разбъркване в наказателното поле, при което домакините се разминаха с гола.

В началото на втората част “дюшекчиите” поведоха, след като Сьорлот се възползва от центриране на Бариос и отправи прекрасен удар с глава. След гола Атлетико нямаше големи проблеми да запази преднината си и можеше да я увеличи. Вратарят на гостите се справи отлично с удар на Алмада, а влезлият като резерва Алекс Баена удари греда.

Снимки: Imago