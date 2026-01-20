Росиниър потвърди, че е върнал Дисаси и е говорил със Стърлинг

Новият мениджър на Челси Лиъм Росиниър, който утре ще дебютира в Шампионската лига, заяви, че е взел решението да върне Аксел Дисаси и да му позволи отново да тренира с първия отбор. Бранителят бе пратен от Енцо Мареска да тренира отделно, след като не успя да си осигури трансфер през летния трансферен прозорец. Същото се случи и с Рахийм Стърлинг, с когото Росиниър потвърди, че също е провел разговор.

На пресконференцията си преди утрешния сблъсък с Пафос новият мениджър заяви следното:

"Енцо Фернандес беше болен вчера и пропусна тренировката. Имаше признаци за това още по време на предишния мач. Енцо тренира днес, но не е на 100%. Ще вземем решение за него утре. За щастие, Естевао, Гитънс и Мало Густо се завърнаха. Има няколко оплаквания. Работим усилено. За съжаление, Тосин има проблем в задната част на бедрото, което ще го извади през следващите няколко седмици.

Беше правилно Аксел Дисаси да поднови тренировки с групата. Това е мое решение. Имах наистина добра среща с Аксел преди няколко дни. Когато дойдох, казах на играчите, че това е нова страница за всички, така че беше редно да говоря с него. Той е изостанал по отношение на физическата си форма. Ще работим с него. В момента водим разговори с Рахийм Стерлинг за различни неща по отношение на неговата кариера. Надявам се, че през следващите няколко дни ще имаме яснота", заяви Росиниър.

Англичанинът коментира и слуховете, свързващи Енцо Фернандес с ПСЖ.

"Тези слухове не означат нищо за мен. Когато си играч от световна класа, винаги ще има спекулации, които не можеш да контролираш. Енцо е изключителен, откакто работя с него. В събота беше болен, но начинът, по който покри терена, ме изненада. Той е играч на Челси. Надявам се да имаме успешни работни отношения в дългосрочен и краткосрочен план".

Росиниър коментира и предстоящия си дебют в ШЛ:

"Мисля, че мечтата на всеки играч, треньор или мениджър е да се представя на най-високо ниво. Шампионската лига е пример за това. Тук обаче не става въпрос за мен или моите амбиции. Аз съм горд да бъда тук и моят фокус е върху това да спечелим мача и да бъда успешен.

Би било чудесно да си спестим плейофите. Когато си нов мениджър, искаш да имаш допълнителни дни за работа. Но най-важното е да продължим в следващата фаза, така че сме съсредоточени върху утрешния мач. Няма да ни е лесно срещу Пафос. Те все още имат шанс да се класират".

И двата пъти, в които Челси печели Шампионската лига, това се случва след смяна на мениджъра в средата на сезона.

"Да се надяваме, че и третият път ще е на късмет. Шампионската лига обаче не се печели с късмет. Казах на момчетата да се фокусираме върху този мач и да не мислим твърде напред. Никога не ограничавам амбицията на състава, с когото работя, но тези трофеи не съществуват, ако не си свършите работата сега. Трябва да се съсредоточим върху този мач и се надяваме, че още три точки ще ни доближат до тази цел".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages