Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Челси в опит за първи успех в Премиър лийг с Росиниър

Челси в опит за първи успех в Премиър лийг с Росиниър

  • 17 яну 2026 | 07:48
  • 124
  • 0

Челси и Брентфорд ще се изправят един срещу друг в мач от Премиър лийг на 17 януари 2026 г. Двубоят ще започне в 17:00 часа на стадион „Стамфорд Бридж" в Лондон. Главен съдия на срещата ще бъде Джон Бруукс. Това е важен мач и за двата отбора, които се борят за позиции в горната половина на таблицата в английския елит.

Арсенал е по-близо до финала, но Гарначо запази надеждите на Челси след зрелищно дерби
Арсенал е по-близо до финала, но Гарначо запази надеждите на Челси след зрелищно дерби

Брентфорд изненадващо заема по-предна позиция в класирането, намирайки се на 5-то място с 33 точки от 21 изиграни мача. „Пчелите" са отбелязали 35 гола и са допуснали 28. Челси е само на две точки зад тях, заемайки 8-ма позиция с 31 точки от същия брой срещи, с голова разлика 34:24. Победа за домакините в този двубой би им позволила да изпреварят Брентфорд в класирането, докато успех за гостите би затвърдил позицията им в зоната за европейските клубни турнири и би увеличил разликата с „сините" на 5 точки.

Разгромна победа за Челси в дебюта на Росиниър
Разгромна победа за Челси в дебюта на Росиниър

Челси преминава през труден период, като в последните си пет мача има само една победа, две равенства и две загуби. „Сините" загубиха последния си мач срещу Арсенал с 2:3 на 14.01.2026 г. в турнира за Карабао Къп. Преди това постигнаха убедителна победа с 5:1 срещу Чарлтън (10.01.2026 г.) за ФА Къп. В първенството обаче Челси не е в добра форма – загуба с 1:2 от Фулъм (07.01.2026 г.), равенство 1:1 с Манчестър Сити (04.01.2026 г.) и равенство 2:2 с Борнемут (30.12.2025 г.). Брентфорд, от друга страна, е в отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. „Пчелите" победиха Шефилд Уензди с 2:0 за ФА Къп (10.01.2026 г.), разгромиха Съндърланд с 3:0 (07.01.2026 г.) и надделяха над Евертън с 4:2 (04.01.2026 г.) в първенството. Преди това завършиха наравно 0:0 с Тотнъм (01.01.2026 г.) и постигнаха впечатляваща победа с 4:1 срещу Борнемут (27.12.2025 г.).

В последните пет сблъсъка между двата отбора се наблюдава равновесие – една победа за Челси, една за Брентфорд и три равенства. Последната им среща беше на 13.09.2025 г. в Премиър лийг, когато завършиха наравно 2:2 на стадиона на Брентфорд. Преди това, през април 2025 г., двата отбора отново не успяха да се победят, завършвайки 0:0. През декември 2024 г. Челси победи Брентфорд с 2:1 на „Стамфорд Бридж". По-рано през 2024 г. (март) двубоят завърши 2:2, а през октомври 2023 г. Брентфорд постигна изненадваща победа с 2:0 като гост на „Стамфорд Бридж". Историята показва, че мачовете между тези два отбора обикновено са оспорвани и богати на голове.

Педро Нето е определен като звездата на Челси за предстоящия мач. Португалският крилен нападател се превърна в ключова фигура за „сините" през този сезон със своята скорост и техника. Нето е особено ефективен в създаването на голови положения за съотборниците си и е важен елемент в офанзивната схема на Лиъм Розениър. В последните мачове той демонстрира отлична форма, като неговите пробиви по фланга и центрирания създават постоянна опасност пред противниковите вратари. За Брентфорд, бразилският нападател Игор Тиаго се очертава като най-важният играч. Тиаго се превърна в голмайстор номер едно за „пчелите" през този сезон и е основна причина за високата позиция на отбора в класирането. Неговата физическа мощ, умение да задържа топката и завършващ удар го правят изключително опасен за всяка защита в лигата. Тиаго е особено ефективен при контраатаките, които са силно оръжие в тактическия арсенал на Кийт Андрюс.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ливърпул приема Бърнли в търсене на първа шампионатна победа през новата година

Ливърпул приема Бърнли в търсене на първа шампионатна победа през новата година

  • 17 яну 2026 | 07:27
  • 186
  • 0
Фиорентина обяви скръбна вест

Фиорентина обяви скръбна вест

  • 17 яну 2026 | 07:18
  • 1428
  • 0
Дербито на Манчестър ще бъде белязано от отчаянието за точки на "червени" и "сини"

Дербито на Манчестър ще бъде белязано от отчаянието за точки на "червени" и "сини"

  • 17 яну 2026 | 06:40
  • 1848
  • 0
Аталанта иска да задържи Луукман

Аталанта иска да задържи Луукман

  • 17 яну 2026 | 05:41
  • 765
  • 0
Челси иска защитник от Рен

Челси иска защитник от Рен

  • 17 яну 2026 | 05:16
  • 788
  • 0
Карик е против продажбата на Магуайър

Карик е против продажбата на Магуайър

  • 17 яну 2026 | 04:43
  • 999
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 31147
  • 109
Дербито на Манчестър ще бъде белязано от отчаянието за точки на "червени" и "сини"

Дербито на Манчестър ще бъде белязано от отчаянието за точки на "червени" и "сини"

  • 17 яну 2026 | 06:40
  • 1848
  • 0
ПСЖ отговори подобаващо на критиките и се върна на върха след класика срещу Лил

ПСЖ отговори подобаващо на критиките и се върна на върха след класика срещу Лил

  • 16 яну 2026 | 23:10
  • 8225
  • 4
Божинов дебютира в Серия А при геройско равенство на Пиза срещу Аталанта

Божинов дебютира в Серия А при геройско равенство на Пиза срещу Аталанта

  • 17 яну 2026 | 00:02
  • 12644
  • 0
Любо Пенев се връща в България! Босът на ЦСКА с голям жест към Ел Голеадор

Любо Пенев се връща в България! Босът на ЦСКА с голям жест към Ел Голеадор

  • 16 яну 2026 | 18:48
  • 29734
  • 47
Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

  • 16 яну 2026 | 16:20
  • 19187
  • 7