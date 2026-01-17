Челси в опит за първи успех в Премиър лийг с Росиниър

Челси и Брентфорд ще се изправят един срещу друг в мач от Премиър лийг на 17 януари 2026 г. Двубоят ще започне в 17:00 часа на стадион „Стамфорд Бридж" в Лондон. Главен съдия на срещата ще бъде Джон Бруукс. Това е важен мач и за двата отбора, които се борят за позиции в горната половина на таблицата в английския елит.

Арсенал е по-близо до финала, но Гарначо запази надеждите на Челси след зрелищно дерби

Брентфорд изненадващо заема по-предна позиция в класирането, намирайки се на 5-то място с 33 точки от 21 изиграни мача. „Пчелите" са отбелязали 35 гола и са допуснали 28. Челси е само на две точки зад тях, заемайки 8-ма позиция с 31 точки от същия брой срещи, с голова разлика 34:24. Победа за домакините в този двубой би им позволила да изпреварят Брентфорд в класирането, докато успех за гостите би затвърдил позицията им в зоната за европейските клубни турнири и би увеличил разликата с „сините" на 5 точки.

Разгромна победа за Челси в дебюта на Росиниър

Челси преминава през труден период, като в последните си пет мача има само една победа, две равенства и две загуби. „Сините" загубиха последния си мач срещу Арсенал с 2:3 на 14.01.2026 г. в турнира за Карабао Къп. Преди това постигнаха убедителна победа с 5:1 срещу Чарлтън (10.01.2026 г.) за ФА Къп. В първенството обаче Челси не е в добра форма – загуба с 1:2 от Фулъм (07.01.2026 г.), равенство 1:1 с Манчестър Сити (04.01.2026 г.) и равенство 2:2 с Борнемут (30.12.2025 г.). Брентфорд, от друга страна, е в отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. „Пчелите" победиха Шефилд Уензди с 2:0 за ФА Къп (10.01.2026 г.), разгромиха Съндърланд с 3:0 (07.01.2026 г.) и надделяха над Евертън с 4:2 (04.01.2026 г.) в първенството. Преди това завършиха наравно 0:0 с Тотнъм (01.01.2026 г.) и постигнаха впечатляваща победа с 4:1 срещу Борнемут (27.12.2025 г.).

В последните пет сблъсъка между двата отбора се наблюдава равновесие – една победа за Челси, една за Брентфорд и три равенства. Последната им среща беше на 13.09.2025 г. в Премиър лийг, когато завършиха наравно 2:2 на стадиона на Брентфорд. Преди това, през април 2025 г., двата отбора отново не успяха да се победят, завършвайки 0:0. През декември 2024 г. Челси победи Брентфорд с 2:1 на „Стамфорд Бридж". По-рано през 2024 г. (март) двубоят завърши 2:2, а през октомври 2023 г. Брентфорд постигна изненадваща победа с 2:0 като гост на „Стамфорд Бридж". Историята показва, че мачовете между тези два отбора обикновено са оспорвани и богати на голове.

Педро Нето е определен като звездата на Челси за предстоящия мач. Португалският крилен нападател се превърна в ключова фигура за „сините" през този сезон със своята скорост и техника. Нето е особено ефективен в създаването на голови положения за съотборниците си и е важен елемент в офанзивната схема на Лиъм Розениър. В последните мачове той демонстрира отлична форма, като неговите пробиви по фланга и центрирания създават постоянна опасност пред противниковите вратари. За Брентфорд, бразилският нападател Игор Тиаго се очертава като най-важният играч. Тиаго се превърна в голмайстор номер едно за „пчелите" през този сезон и е основна причина за високата позиция на отбора в класирането. Неговата физическа мощ, умение да задържа топката и завършващ удар го правят изключително опасен за всяка защита в лигата. Тиаго е особено ефективен при контраатаките, които са силно оръжие в тактическия арсенал на Кийт Андрюс.