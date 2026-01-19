Челси се разбра с френски защитник

Челси засилва преследването на защитника на Рен Жереми Жаке, като „сините“ са все по-близо до голям януарски трансфер на фона на интензивните преговори между двата клуба. Според Фабрицио Романо, Chelsea вече е договорил личните условия с високо оценения 20-годишен талант. Договорът е подготвен, а самият играч е изцяло отдаден на идеята за преминаване в лондонския клуб. Единственото оставащо препятствие е постигането на споразумение с Рен за трансферната сума.

Представители на Челси са отпътували до Франция за сделката. Романо съобщава, че настоящата оферта на лондончани е по-ниска от цената, поставена от Рен, но преговорите се ускоряват. Смята се, че френският клуб настоява за рекордна за тях продажба на стойност около 65 милиона евро. В ясен знак за намеренията си, представители на Челси са отпътували за Франция в опит да финализират сделката преди затварянето на януарския трансферен прозорец.

„Челси договори личните условия с Жереми Жаке, който е ясната основна цел за позицията на централен защитник. Договорът е готов, играчът е ентусиазиран, а преговорите с Рен продължават, като те искат рекордна за клуба трансферна сума от около 65 милиона евро. Офертата на Челси в момента е по-ниска. Вече се състоя и мисия до Франция.“

Ако Челси успее да преодолее разликата в оценката, клубът ще привлече един от най-изявените защитници в Лига 1 за сезон 2025/26.

След завръщането си от наем в Клермон, Жаке се утвърди като лидер в отбраната на Рен, съчетавайки елитна физика с модерни умения за изнасяне на топката – профил, който силно се харесва на скаутския екип на Челси. Само на 20 години, той представлява както незабавно подобрение по отношение на атлетизма, така и дългосрочна инвестиция за отбраната на „сините“.

Снимки: Gettyimages