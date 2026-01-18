Росиниър: Бях възхитен от решимостта на играчите

Лиъм Росиниър говори след победата на водения от него Челси с 2:0 в лондонското дерби срещу тима на Брентфорд от 22-рия кръг на английската Премиър лийг. Това бе първата победа на “сините” в шампионата под ръководството на новия мениджър, който пое ръководството на световните клубни шампиони от началото на 2026 г.

Челси спря устрема на Брентфорд

“Щастлив съм. Все още има много работа пред нас, но победата над Брентфорд. Те са много добър отбор и не е случайно, че са на пето място. Бях възхитен от решимостта на играчите да печелят в новия си стил. Понякога в този клуб победата е всичко, което има значение.

Работихме наистина добре с топката и не допуснахме гол за първи път от осем мача. Начинът, по който се защитавахме в наказателното поле, при корнери и при тъчове – за да победиш постоянен, печеливш противник, трябва да работиш върху тези ситуации”, каза Росиниър след края на мача.