Челси спря устрема на Брентфорд

Челси записа победа в първия мач за Лиъм Росиниър като треньор на тима във Висшата лига. "Сините" спечелиха лондонското дерби срещу Брентфорд с 2:0. Жоао Педро откри резултата в 26-ата минута, а Коул Палмър се разписа от дузпа през второто полувреме. След този успех Челси изпревари днешния си съперник и е шести, но много близо до Ливърпул и Манчестър Юнайтед.

Челси беше без победа в Премиър Лийг в последните си пет мача и не започна добре днешния двубой. "Пчеличките" изглеждаха по-опасни в началото и можеха да поведат в 21-ата минута. Тогава Кевин Шаде се озова на великолепна позиция. Той финтира Чалоба, но реши да подава вместо да стреля, Тосин пресече подаването, а Роберт Санчес предотврати автогол.

Малко по-късно "сините" поведоха. Енцо Фернандес спечели топката на границата на наказателното поле на съперника, а тя отиде при Жоао Педро, който отлично завърши. Първоначално попадението не бе признато, но след разглеждане с ВАР бе решено, че засада няма. Въпреки че допусна гол, Брентфорд продължи да играе силно и Матиас Йенсен не бе далеч от изравняване, но стреля неточно. Малко преди почивката Гарначо направи огромен пропуск.

В началото на втората част Санчес направи отлично спасяване след удар на Шаде. Последва малко по-спокоен период преди изстрел на Игор Тиаго с глава да мина покрай вратата. Надеждите на гостите приключиха в 76-ата минута, когато Коул Палмър удвои аванса на Челси от дузпа. До наказателния удар се стигна след грешка на Келъхър, който не успя да овладее добре топката и след това повали Лиъм Делап.

Снимки: Imago