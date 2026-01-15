Популярни
»
  Челси
  2. Челси
  3. Коул Палмър и Рийс Джеймс подновиха тренировки

Коул Палмър и Рийс Джеймс подновиха тренировки

  • 15 яну 2026 | 16:55
Коул Палмър и Рийс Джеймс подновиха тренировки

Коул Палмър и Рийс Джеймс са подновили тренировки с Челси и могат да се завърнат в състава за съботното домакинство срещу Брентфорд. Това разкри мениджърът на “сините от Лондон” Лиъм Росиниър, който добави, че ако до края на месеца има добра възможност на трансферния пазар, Челси ще е използва.

“Палмър и Джеймс тренираха днес. Трябва да оценим състоянието им след тренировката и да се уверим, че са преминали през всички необходими протоколи, но би било чудесно да ги имаме отново в състава. В момента изглежда, че биха могли да се завърнат.

Ромео Лавия вече е на терена, но не тренира с отбора. Като го видях, докато правеше соята рехабилитация, изглеждаше наистина добре. Той е човек, с когото бих искал да работя в дългосрочен план, защото е просто изключителен футболист. Няма времева рамка за завръщането му.

Лиъм Делап все още е вкъщи в момента, както и Джейми Гитънс. Клубните лекари правят всичко възможно, за да овладеят това, което изглежда като вирус, тъй като някои членове на нашия персонал също са се разболели", заяви новият мениджър на лондончани.

Запитан дали Челси ще привлече нови попълнения през този месец, Росиниър отговори:

“Ако го направим, трябва да е правилният играч. Трябва първо да оценя цялата група. Всеки ден водим разговори, аз и бордът, за потенциални входящи и изходящи трансфери. Ако смятаме, че това е правилният играч, тогава ще вземем решение".

