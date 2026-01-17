Популярни
Челси иска защитник от Рен

  • 17 яну 2026 | 05:16
  • 323
  • 0
Челси иска защитник от Рен

Централният защитник на Рен Жереми Жаке се очертава като едно от ключовите попълнения на Челси за зимния трансферен прозорец, според вътрешен човек Фабрицио Романо.

Според източник, лондонският клуб води активни преговори от началото на седмицата за намиране на нов защитник, като разглежда французина като опция за незабавно подкрепление.

20-годишният Жаке е на радара на „сините“ от юли и остава в кратък списък с трима защитници, които са под строг контрол.

Очаква се решение за нов централен защитник да бъде взето скоро, тъй като Челси се стреми да запълни проблемната позиция още през януари.

Този сезон Жаке има 17 мача за Рен във всички турнири.

