Челси иска защитник от Рен

Централният защитник на Рен Жереми Жаке се очертава като едно от ключовите попълнения на Челси за зимния трансферен прозорец, според вътрешен човек Фабрицио Романо.

Според източник, лондонският клуб води активни преговори от началото на седмицата за намиране на нов защитник, като разглежда французина като опция за незабавно подкрепление.

🚨🔵 Chelsea are in active talks since start of the week to get new centre back in January, important immediate addition.



Jeremy Jacquet has been on shortlist since July and remains one of the three names on #CFC list for January.



Decision on new CB, soon. pic.twitter.com/9TI02wr2o2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2026

20-годишният Жаке е на радара на „сините“ от юли и остава в кратък списък с трима защитници, които са под строг контрол.

Очаква се решение за нов централен защитник да бъде взето скоро, тъй като Челси се стреми да запълни проблемната позиция още през януари.

Този сезон Жаке има 17 мача за Рен във всички турнири.