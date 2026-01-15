Популярни
Контролна среща: Ботев (Пд) - Марица 2:0
Буонаноте става съотборник на Груев

  • 15 яну 2026 | 14:36
  • 585
  • 0
Лийдс е в напреднали преговори за трансфера на Факундо Буонаноте. В разговорите са въвлечени три клуба, защото първо трябва да бъде прекратен предсрочно наема му в Челси, след което Брайтън да го преотстъпи на йоркширци до края на сезона.

Лийдс искаше аржентинския атакуващ халф още през лятото, но след това се включи Челси и спечели битката за него. Той изигра общо осем мача за “сините от Лондон”, като само един от тях бе в Премиър лийг. Отбеляза и един гол в двубоя срещу Линкълн Сити за "Карабао Къп".

Според Фабрицио Романо Буонаноте е готов всеки момент да премине медицински преглед, като чака само разрешение от Челси и Брайтън. Преди да премине на “Стамфорд Бридж”, аржентинецът изигра 50 мача за Брайтън, след като бе привлечен от Росарио Сентрал през 2023 година. През миналия сезон той игра под наем в Лестър, където записа 35 двубоя и шест гола.

