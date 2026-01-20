Довбик ще отсъства дълго заради операция, а Рома ще върне крило на Астън Вила

Нападателят на Рома Артьом Довбик ще отсъства от игра два-три месеца заради операцията си на лявото бедро, съобщават италианските медии. Той получи травмата при победата с 2:0 над Лече преди две седмици, когато влезе като резерва, отбеляза гол и беше принудително заменен.

Интервенцията на Довбик беше извършена вчера във Финландия, а днес той се прибра обратно в Рим. “Контузиите са част от играта. Фокусиран съм върху възстановяването и това да се завърна по-силен. Благодаря за цялата подкрепа, тя означава много за мен. До скоро”, написа украинският национал в Инстаграм, добавяйки лаконичното: “Тишина. Работа. Завръщане”.

Междувременно, Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо съобщават, че в Рома са взели решение предсрочно да се разделят с преотстъпения Леон Бейли. От клуба не само, че няма да платят 22 млн. евро за него, но и още през следващите дни ще го върнат обратно в Астън Вила, откъдето са се съгласили на това развитие. Крилото пристигна на “Олимпико” през лятото, но записа едва 317 игрови минути в 11 мача, в които се отчете с две асистенции. Краткият му период от “вълците” беше възпрепятстван и от няколко мускулни контузии.

