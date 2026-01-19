Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Гасперини похвали Мален за дебютното попадение

Гасперини похвали Мален за дебютното попадение

  • 19 яну 2026 | 13:56
  • 443
  • 0

Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини похвали новия нападател на отбора Донийл Мален, който вкара дебютния си гол за "вълците" при победата над Торино с 2:0.

Рома победи Торино от третия опит, Мален дебютира с гол, а Дибала напомни за себе си
Рома победи Торино от третия опит, Мален дебютира с гол, а Дибала напомни за себе си

„Ясно е, че когато имаш играч от такъв калибър, офанзивните способности на отбора се увеличават. Винаги трябва да създадеш две или три положения, за да вкараш един гол. Създадохме много и играхме качествено. Това беше добър знак".

„Връзката между Мален и Дибала? Първият гол беше изключителен. Дибала също изигра първокласен мач, представянето му се подобрява. Мален е правилният избор, той притежава характеристиките, които търсех. Той също така има тази способност да се освобождава, да се движи по линията на наказателното поле. Търси топката в наказателното поле с отлично качество и завършва със скорост и мощ. Това са основни качества за отбор като нашия. Ако можем да го поставим в правилните условия, той ще вкара много голове", каза още Гасперини.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ръководството на Тотнъм мисли дали да остави Томас Франк за мача с Борусия

Ръководството на Тотнъм мисли дали да остави Томас Франк за мача с Борусия

  • 19 яну 2026 | 12:21
  • 1147
  • 1
Селекционерът на Мароко атакува сенегалския си колега след скандалния финал, той пък се извини

Селекционерът на Мароко атакува сенегалския си колега след скандалния финал, той пък се извини

  • 19 яну 2026 | 12:21
  • 1401
  • 0
В Барселона продължиха с нападките към съдията, реферът е “черна котка” за каталунците

В Барселона продължиха с нападките към съдията, реферът е “черна котка” за каталунците

  • 19 яну 2026 | 11:41
  • 3845
  • 11
Емери шокира: Ние не сме претенденти за топ 5

Емери шокира: Ние не сме претенденти за топ 5

  • 19 яну 2026 | 11:24
  • 3885
  • 2
Мане хвърли повече светлина върху момента, който му донесе героичен статут

Мане хвърли повече светлина върху момента, който му донесе героичен статут

  • 19 яну 2026 | 11:04
  • 7547
  • 6
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 16215
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 11143
  • 98
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 9546
  • 3
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 24560
  • 16
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 18088
  • 15
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 16215
  • 8
България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 11:20
  • 2770
  • 3