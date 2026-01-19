Гасперини похвали Мален за дебютното попадение

Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини похвали новия нападател на отбора Донийл Мален, който вкара дебютния си гол за "вълците" при победата над Торино с 2:0.

„Ясно е, че когато имаш играч от такъв калибър, офанзивните способности на отбора се увеличават. Винаги трябва да създадеш две или три положения, за да вкараш един гол. Създадохме много и играхме качествено. Това беше добър знак".

„Връзката между Мален и Дибала? Първият гол беше изключителен. Дибала също изигра първокласен мач, представянето му се подобрява. Мален е правилният избор, той притежава характеристиките, които търсех. Той също така има тази способност да се освобождава, да се движи по линията на наказателното поле. Търси топката в наказателното поле с отлично качество и завършва със скорост и мощ. Това са основни качества за отбор като нашия. Ако можем да го поставим в правилните условия, той ще вкара много голове", каза още Гасперини.

Снимки: Imago