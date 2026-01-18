Рома победи Торино от третия опит, Мален дебютира с гол, а Дибала напомни за себе си

Отборът на Рома записа третата си поредна шампионатна победа с 2:0, като този път спечели визитата си на Торино от 21-вия кръг на Серия "А". Така „вълците“ най-после надвиха този съперник, след като загубиха на два пъти от него на „Олимпико“ през този сезон – с 0:1 в първенството и с 2:3 за Купата на Италия по-рано през седмицата.

Торино изхвърли Рома от Купата на Италия, 16-годишен бележи в дебюта си

Само два дни след привличането си Донийл Мален поведе атаката на Рома. Именно той се разписа в 23-тата минута, но ВАР отмени попадението му заради тънка засада. Още при следващата атака на гостите обаче нидерландецът наистина отбеляза дебютния си гол с шут по земя след подаване на Пауло Дибала, който му асистира и в предишната ситуация. Именно аржентинецът реализира другото попадение в двубоя, като това стана в 72-рата минута. Тогава Алберто Палеари спаси негов шут, но Девайн Ренш върна топката на нападателя, който не сгреши при втория си опит отблизо. Така Ла Хоя ознаменува най-силния си шампионатен мач през сезона, слагайки край на головата си суша, продължила близо три месеца. В 76-ата минута пък дебют записа друго ново попълнение в атаката на „джалоросите“ – 18-годишният Робиньо Ваз, който замени Мален.

С този успех Рома се затвърди на четвъртото място в класирането с актив от 42 точки, докато Торино остана на 13-ата позиция със своите 23 пункта след четвъртата си загуба в последните си пет шампионатни мача.

