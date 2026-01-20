Астън Вила загуби основен играч до края на сезона

Популярни
Очаквайте на живо: Георги Бобев коментира в Sportal.bg успехите в Банско и очакванията за Милано - Кортина
  • 20 яну 2026 | 14:28
  • 769
  • 0

Халфът на Астън Вила Бубакар Камара ще пропусне остатъка от сезона заради контузия в коляното, съобщава The Athletic. Той получи травмата при победа с 2:1 срещу Тотнъм в ФА Къп, след като се сблъска с Жоао Палиня още в началото на мача. 

Отсъствието на Камара е поредният тежък удар за мениджъра на бирмингамци Унай Емери, след като и Джон Макгин ще бъде известно време в лазарета. Той получи травма при поражението срещу Евертън в неделя. Вила е трети в класирането на Висшата лига с 43 точки, колкото има и вторият Манчестър Сити.  

Камара пристигна в Бирмингам през януари 2022 със свободен трансфер от Марсилия. Дефанзивният полузащитник записа 123 мача, три попадения и шест асистенции. Той има пет двубоя за националния тим на Франция, но последните два са от 2023.   

Снимки: Imago

