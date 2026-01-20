Астън Вила загуби основен играч до края на сезона

Халфът на Астън Вила Бубакар Камара ще пропусне остатъка от сезона заради контузия в коляното, съобщава The Athletic. Той получи травмата при победа с 2:1 срещу Тотнъм в ФА Къп, след като се сблъска с Жоао Палиня още в началото на мача.

Отсъствието на Камара е поредният тежък удар за мениджъра на бирмингамци Унай Емери, след като и Джон Макгин ще бъде известно време в лазарета. Той получи травма при поражението срещу Евертън в неделя. Вила е трети в класирането на Висшата лига с 43 точки, колкото има и вторият Манчестър Сити.

Aston Villa midfielder Boubacar Kamara is expected to miss the rest of the season due to a knee injury.



Villa had previously stated that the expectation was that the France international would miss between two to three weeks, but a prolonged absence was suggested by Unai Emery… pic.twitter.com/arzkW8R4Hb — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 20, 2026

Камара пристигна в Бирмингам през януари 2022 със свободен трансфер от Марсилия. Дефанзивният полузащитник записа 123 мача, три попадения и шест асистенции. Той има пет двубоя за националния тим на Франция, но последните два са от 2023.

Снимки: Imago