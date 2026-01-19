Емери шокира: Ние не сме претенденти за топ 5

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери направи много изненадващо изказване, в което изрази позицията, че неговият отбор все още не е готов да се бори за място в топ 5 на Премиър лийг. През миналия сезон бирмингамци завърши шести, отстъпвайки само по голова разлика на Нюкасъл, а в момента са на третата позиция, като изостават също само по голова разлика на Манчестър Сити. Вила имаше възможност да се доближи само на четири точки от лидера Арсенал и да се превърне в основен конкурент за титлата, но вчера бирмингамци загубиха у дома срещу Евертън. Това сложи край на изключителната серия на тима на Емери от 11 поредни победи във всички турнири. Въпреки това Астън Вила има преднина от седем точки пред Ливърпул и осем пред Манчестър Юнайтед.

“Не сме претенденти за място в челната петица. В момента сме там, но все още не сме претенденти. Има други отбори с по-голям потенциал от нас”, заяви Емери пред “Скай спортс”, с което сериозно обърка репортерката на медията.

Снимки: Imago