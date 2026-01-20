Популярни
  Фулъм проявява интерес към крилото на Манчестър Сити Оскар Боб

Фулъм проявява интерес към крилото на Манчестър Сити Оскар Боб

  20 яну 2026 | 13:43
Фулъм проявява интерес към крилото на Манчестър Сити Оскар Боб

Английският футболен клуб Фулъм проявява интерес към крилото на Манчестър Сити Оскар Боб, съобщава „Скай Спортс“. Лондончани все още не са отправили официална оферта за норвежеца, а трансферният прозорец е отворен до 2 февруари.

22-годишният нападател е играл 15 пъти за Сити през този сезон, като за последно се появи на терена на 17 декември в четвъртфинала за Купата на лигата срещу Брентфорд, който „гражданите“ спечелиха с 2:0. През настоящата кампания той има и две участия с националния отбор на Норвегия.

Привличането по-рано през месеца на на Антоан Семеньо, който играе на същата позиция като Оскар Боб, по всяка вероятност ще ограничи още шансовете за изява на младия норвежец, който в момента се възстановява от контузия в бедрото, а това е допълнителна мотивация за него да потърси друг клуб, в който ще играе по-редовно.

Фулъм заема 11-ото място в класирането на Висшата лига с 31 точки, докато Манчестър Сити е с 12 повече и е втори.

Снимки: Imago

