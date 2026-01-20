Английският футболен клуб Фулъм проявява интерес към крилото на Манчестър Сити Оскар Боб, съобщава „Скай Спортс“. Лондончани все още не са отправили официална оферта за норвежеца, а трансферният прозорец е отворен до 2 февруари.
22-годишният нападател е играл 15 пъти за Сити през този сезон, като за последно се появи на терена на 17 декември в четвъртфинала за Купата на лигата срещу Брентфорд, който „гражданите“ спечелиха с 2:0. През настоящата кампания той има и две участия с националния отбор на Норвегия.
Привличането по-рано през месеца на на Антоан Семеньо, който играе на същата позиция като Оскар Боб, по всяка вероятност ще ограничи още шансовете за изява на младия норвежец, който в момента се възстановява от контузия в бедрото, а това е допълнителна мотивация за него да потърси друг клуб, в който ще играе по-редовно.
Фулъм заема 11-ото място в класирането на Висшата лига с 31 точки, докато Манчестър Сити е с 12 повече и е втори.
Снимки: Imago