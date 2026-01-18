Манчестър Сити пак преотстъпи аржентински талант, този път на Жирона

Халфът на Манчестър Сити Клаудио Ечевери се присъедини към Жирона под наем до края на сезона, съобщи пресслужбата на испанския клуб.

Досега Ечевери бе под наем в Байер (Леверкузен) - от август 2025 г. Там обаче 20-годишният аржентинец не успя да се утвърди, като записа само 11 участия за "аспирините" във всички състезания с една асистенция. Поради тази причина Манчестър Сити прекрати наема и реши да го преотстъпи отново. Контрактът му с "гражданите" иначе е до лятото на 2028 г.

„Говорих с Мичел и беше много добре, че го направих, защото това ми даде увереност да дойда тук. Ще се опитам да се подобря и да помогна с каквото мога на отбора тук в Ла Лига, която е много трудна надпревара. Говорих и с Алейш Гарсия и Пеп Гуардиола и те ми казаха много хубави неща за клуба и града. Посъветваха ме да дойда тук заради отношението и това, което ще науча", каза Ечевери пред сайта на новия си отбор.

😈 En nada te vemos sobre el verde pic.twitter.com/8OpACFQDAs — Girona FC (@GironaFC_ES) January 18, 2026

След 20 кръга от испанското първенство Жирона е на 9-о място с 24 точки. Усилено се говори, че каталунците ще вземат под наем и вратаря на Барселона Марк-Андре тер Стеген.