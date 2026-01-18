Популярни
Манчестър Сити пак преотстъпи аржентински талант, този път на Жирона

  18 яну 2026
Халфът на Манчестър Сити Клаудио Ечевери се присъедини към Жирона под наем до края на сезона, съобщи пресслужбата на испанския клуб.

Досега Ечевери бе под наем в Байер (Леверкузен) - от август 2025 г. Там обаче 20-годишният аржентинец не успя да се утвърди, като записа само 11 участия за "аспирините" във всички състезания с една асистенция. Поради тази причина Манчестър Сити прекрати наема и реши да го преотстъпи отново. Контрактът му с "гражданите" иначе е до лятото на 2028 г.

Говорих с Мичел и беше много добре, че го направих, защото това ми даде увереност да дойда тук. Ще се опитам да се подобря и да помогна с каквото мога на отбора тук в Ла Лига, която е много трудна надпревара. Говорих и с Алейш Гарсия и Пеп Гуардиола и те ми казаха много хубави неща за клуба и града. Посъветваха ме да дойда тук заради отношението и това, което ще науча", каза Ечевери пред сайта на новия си отбор.

След 20 кръга от испанското първенство Жирона е на 9-о място с 24 точки. Усилено се говори, че каталунците ще вземат под наем и вратаря на Барселона Марк-Андре тер Стеген.

