Гуардиола: Бодьо/Глимт заслужава уважение, най-важното е да се адаптираме към студа

Халфът на Манчестър Сити Фил Фоудън ще може да играе срещу норвежкия отбор Бодьо/Глимт в Шампионската лига, въпреки че има фрактура на ръката, заяви мениджърът на “гражданите” Пеп Гуардиола.

Фоудън получи контузията по време на загубата с 0:2 от Манчестър Юнайтед в Премиър лийг в събота и беше заменен на полувремето.

„Счупи си костици, но има шина и е добре за утре“, каза Гуардиола на пресконференция днес.

Той се изказа ласкаво за съперника преди срещата от Шампионската лига.

„Казаха ми, че преди пет или шест години са били във втора дивизия, сега играят в Шампионската лига и миналия сезон бяха на полуфинал в Лига Европа. Огромен респект! Изключително много ги уважаваме. Казах на своите футболисти, че те са наистина добър отбор. Ще бъде студено на терена, трябва да се адаптираме възможно най-бързо и да се надяваме, че ще можем да направим това, което трябва“, добави мениджърът на "гражданите".

Ако Сити двубоя мача във вторник, който се играе северно от Северния полярен кръг, шампионът от 2023 година ще бъде в позиция да завърши сред първите осем в класирането на Шампионската лига и да се класира директно за осминафиналите. В момента английският тим е на четвърто място в таблицата от общо 36 отбора.