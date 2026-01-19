Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Гуардиола: Бодьо/Глимт заслужава уважение, най-важното е да се адаптираме към студа

Гуардиола: Бодьо/Глимт заслужава уважение, най-важното е да се адаптираме към студа

  • 19 яну 2026 | 22:03
  • 145
  • 0
Гуардиола: Бодьо/Глимт заслужава уважение, най-важното е да се адаптираме към студа

Халфът на Манчестър Сити Фил Фоудън ще може да играе срещу норвежкия отбор Бодьо/Глимт в Шампионската лига, въпреки че има фрактура на ръката, заяви мениджърът на “гражданите” Пеп Гуардиола.

Фоудън получи контузията по време на загубата с 0:2 от Манчестър Юнайтед в Премиър лийг в събота и беше заменен на полувремето.

„Счупи си костици, но има шина и е добре за утре“, каза Гуардиола на пресконференция днес.

Той се изказа ласкаво за съперника преди срещата от Шампионската лига.

Капитанът на Бодьо: Ще бъде забавно да се изправя срещу Холанд и да го предизвикам
Капитанът на Бодьо: Ще бъде забавно да се изправя срещу Холанд и да го предизвикам

„Казаха ми, че преди пет или шест години са били във втора дивизия, сега играят в Шампионската лига и миналия сезон бяха на полуфинал в Лига Европа. Огромен респект! Изключително много ги уважаваме. Казах на своите футболисти, че те са наистина добър отбор. Ще бъде студено на терена, трябва да се адаптираме възможно най-бързо и да се надяваме, че ще можем да направим това, което трябва“, добави мениджърът на "гражданите".

Ако Сити двубоя мача във вторник, който се играе северно от Северния полярен кръг, шампионът от 2023 година ще бъде в позиция да завърши сред първите осем в класирането на Шампионската лига и да се класира директно за осминафиналите. В момента английският тим е на четвърто място в таблицата от общо 36 отбора.

