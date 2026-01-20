Ман Сити няма право на грешка в Норвегия

Бодьо/Глимт ще посрещне английския гранд Манчестър Сити в мач от 7-ия кръг в основната фаза на Шампионската лига. Двубоят ще започне в 19:45 часа на стадион "Аспмира", а главен рефер ще е германецът Свен Яблонски. Домакините нямат шанс да продължат напред в турнира, а "гражданите" ще преследват задължителна победа, за да останат в топ 8.

В актуалното класиране Манчестър Сити заема 4-та позиция с 13 точки от 6 изиграни мача, като отборът е отбелязал 12 гола и е допуснал 6. Английският шампион е в отлична позиция за продължаване напред в турнира, но се нуждае от задължителна победа днес.



Бодьо/Глимт се намира на 32-ро място с едва 3 точки, като норвежците имат 9 отбелязани и 13 допуснати гола. Разликата от 10 точки между двата отбора ясно показва фаворита в предстоящата среща.

След края на сезона в Норвегия Бодьо/Глимт имаше неколкоседмична пауза, а след това записа две убедителни победи в контроли – 4:1 срещу унгарския Диошдьор и 4:0 срещу нидерландския Грьонинген.



Манчестър Сити претърпя загуба с 0:2 от градския си съперник Манчестър Юнайтед през уикенда, но преди това постигна убедителни победи срещу Нюкасъл с 2:0 за "Карабао Къп" (на 13.01.2026) и срещу Екзитър (10:1) във ФА Къп. В първенството "гражданите" завършиха наравно последователно с Брайтън (1:1), Челси (1:1) и Съндърланд (0:0).

Бодьо/Глимт ще бъде без няколко основни футболисти, които лекуват травми. В средата на терена ще се разчита най-вече на Патрик Берг, който беше много постоянен през целия изминал сезон в местното първенство.



Манчестър Сити също е сериозно затруднен от контузии, а Бернардо Силва пропуска мача поради наказание. Ерлинг Холанд ще се изправи срещу своите сънародници и ще се опита да прекъсне головата си суша, след като не се е разписвал от двубоя срещу Брайтън на 7 януари.

Бодьо/Глимт и Манчестър Сити ще се изправят един срещу друг за първи път в историята. Норвежкият шампион показа характер в последния си мач в Шампионска лига, завършвайки наравно с Борусия (Дортмунд), докато Ман Сити надви с 2:1 като гост Реал Мадрид.



В последния кръг от основната фаза тимът на Пеп Гуардиола ще посрещне Галатасарай, а Бодьо/Глимт ще гостува на Атлетико Мадрид.