Капитанът на Бодьо: Ще бъде забавно да се изправя срещу Холанд и да го предизвикам

Капитанът на футболния клуб Бодьо/Глимт Патрик Берг очаква с нетърпение сблъсъка със съотборника си в националната селекция на Норвегия и „модел на подражание“ Ерлинг Холанд при гостуването на Манчестър Сити в скандинавската държава. Голмайсторът на „гражданите“ ще бъде в светлината на прожекторите в мача от предпоследния кръг в основната фаза на Шампионската лига във вторник.

Холанд е отбелязал 39 гола във всички турнири за клуба си и страната през този сезон, класирайки норвежците за първото си Световно първенство от 1998 година насам.

„Познавам го доста добре. Ще бъде забавно да се изправя срещу него отново и да го предизвикам, тъй като е един от най-добрите играчи в света. Той е голям модел на подражание за всеки норвежки футболист. Показа на всички в страната, че е възможно да достигнат подобни висоти“, коментира Берг преди сблъсъка срещу Манчестър Сити.

28-годишният полузащитник смята, че гостуването на 10-кратния шампион на Англия е най-голямото предизвикателство в историята на Бодьо/Глимт.

Скромният норвежки тим е редовен участник в евротурнирите през последните шест години, класирайки се за основната фаза на Шампионската лига за пръв път през настоящия сезон. През миналата година той достигна полуфиналите на Лига Европа след победа срещу италианския Лацио, отпадайки от английския Тотнъм на последното стъпало преди финала.

„Имали сме страхотни преживявания през последните няколко години. Бих поставил този мач на първото място, редом с полуфинала ни срещу Тотнъм. Ще се срещнем с Пеп Гуардиола и този отбор, това, което те постигнаха е невероятно. Да се изправим срещу тях и да видим как ще се справим на най-високото ниво - това ще бъде най-голямото ни предизвикателство досега“, каза Патрик Берг.

Бодьо/Глимт заема 32-рото място в класирането на Шампионската лига със само 3 точки след шест кръга. Манчестър Сити е 4-ти с 13 точки, на 5 зад лидера Арсенал.

Снимки: Imago