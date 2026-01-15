Популярни
Кристиано Роналдо е с най-високи приходи сред спортистите за изминалата година

  15 яну 2026
  • 1433
  • 0
Футболистът на Ал-Насър Кристиано Роналдо е с най-високи приходи в света на спорта за изминалата 2025 година, обяви специализиращата в спортния бизнес медия Sportico след годишното си проучване, цитирано от БТА.

Челната стотица включва състезатели от осем различни спорта и 28 страни, които са получили близо 6.05 милиарда щатски долара през календарната година, включително 4.63 милиарда от заплати и наградни фондове. Други 1.42 милиарда са изкарани отвъд спортните арени, под вид на бонуси или маркетинг. През тази година нито една жена не попада в челната стотица, като най-голяма сума е изработила тенисистката Коко Гоф с 31 милиона долара. Това е далеч по-малко от 260-те милиона на Роналдо, разделени от 200 милиона от заплати и други 60 милиона от маркетинг или бонуси.

Футболистът на саудитския Ал-Насър е следван от боксьора Канело Алварес със 136 милиона долара и нападателя на Интер Маями Лионел Меси със 130 милиона. На последното стотно място в класацията на Sportico попада баскетболистът Оу Джи Ануноби от Ню Йорк Никс, който е заработил 37.9 милиона долара през годината.

            име                               спорт                  страна            печалби     бонуси     общо
1    Кристиано Роналдо        Футбол       Португалия        $200M      $60M       $260M

2    Канело Алварес           Бокс         Мексико           $125M      $12M       $137M

3    Лионел Меси              Футбол       Аржентина         $60M       $70M       $130M

4    Хуан Сото                Бейзбол      Панама            $122.2M    $7M        $129.2M

5    ЛеБрон Джеймс            Баскетбол    САЩ               $48.7M     $80M       $128.7M

6    Карим Бензема            Футбол       Франция           $110M      $5M        $115M

7    Стеф Къри                Баскетбол    САЩ               $55.4M     $50M       $105.4M

8    Шохей Охтани             Бейзбол      Япония            $2.5M      $100M      $102.5M

9    Кевин Дюрант             Баскетбол    САЩ               $50.8M     $50M       $100.8M

10   Йон Рам                  Голф         Испания           $84.7M     $16M       $100.7M

11   Люис Хамилтън            Формула 1    Великобритания    $70M       $30M       $100M

12   Килиан Мбапе             Футбол       Франция           $70M       $25M       $95M

13   Янис Адетокунбо          Баскетбол    Гърция            $49.3M     $45M       $94.3M

14   Рори Макилрой            Голф         Сев. Ирландия     $36.2M     $55M       $91.2M

15   Макс Верстапен           Формула 1    Нидерландия       $75M       $8M        $83M

16   Скоти Шефлър             Голф         САЩ               $50.9M     $32M       $82.9M

17   Патрик Махоумс           НФЛ          САЩ               $50.3M     $30M       $80.3M

18   Ерлинг Холанд            Футбол       Норвегия          $51.9M     $26M       $77.9M

19   Джош Алан                НФЛ          САЩ               $58.2M     $15M       $73.2M

20   Джъстин Хърбърт          НФЛ          САЩ               $60.1M     $11M       $71.1M

21   Блейк Снел               Бейзбол      САЩ               $65.3M     $750K      $66M

22   Терънс Крауфорд           Бокс         САЩ               $60M       $6M        $66M

23   Брайсън ДеШембо          Голф         САЩ               $42.7M     $20M       $62.7M

24   Антъни Едуардс           Баскетбол    САЩ               $42.2M     $20M       $62.2M

25   Наоя Инуе                Бокс         Япония            $45M       $17M       $62M

26   Джоел Ембийд             Баскетбол    Камерун           $51M       $10M       $61M

27   Джейсън Тейтъм           Баскетбол    САЩ               $42.4M     $18M       $60.4M

28   Джими Бътлър             Баскетбол    САЩ               $49.3M     $11M       $60.3M

29   Никола Йокич             Баскетбол    Сърбия            $51.2M     $9M        $60.2M

30   Джейк Пол                Бокс         САЩ               $50M       $10M       $60M

30   Неймар                   Футбол       Бразилия          $40M       $20M       $60M

32   Девин Букър              Баскетбол    САЩ               $49M       $10M       $59M

32   Ландо Норис              Формула 1    Великобритания    $54M       $5M        $59M

34   Винисиус Жуниор          Футбол       Бразилия          $40M       $18M       $58M

35   Дак Прескът              НФЛ          САЩ               $47.8M     $10M       $57.8M

35   Карлос Алкарас           Тенис        Испания           $21.8M     $36M       $57.8M

37   Лука Дончич              Баскетбол    Словения          $42.7M     $15M       $57.7M

38   Шей Гилджъс-Алекзандър   Баскетбол    Канада            $36.5M     $20M       $56.5M

39   Деймиън Лилард           Баскетбол    САЩ               $41.4M     $15M       $56.4M

40   Карл-Антъни Таунс        Баскетбол    САЩ               $49.7M     $5M        $54.7M

41   Тайгър Уудс              Голф         САЩ               $438K      $54M       $54.4M

42   Кауай Ленърд             Баскетбол    САЩ               $47.6M     $6.5M      $54.1M

43   Туа Танговайлоа          НФЛ          САЩ               $51M       $3M        $54M

43   Мохамед Салах            Футбол       Египет            $34M       $20M       $54M

45   Рияд Марез               Футбол       Алжир             $52M       $1.5M      $53.5M

46   Тайрийз Халибъртън       Баскетбол    САЩ               $42.4M     $11M       $53.4M

47   Пол Джордж               Баскетбол    САЩ               $48.3M     $5M        $53.3M

48   Джеймс Хардън            Баскетбол    САЩ               $34.9M     $16M       $50.9M

49   Джейлън Браун            Баскетбол    САЩ               $49.2M     $1.5M      $50.7M

50   Брок Пърди               НФЛ          САЩ               $41.1M     $9M        $50.1M

50   Яник Синер               Тенис        Италия            $25.1M     $25M       $50.1M

52   Антъни Дейвис            Баскетбол    САЩ               $46.5M     $3.5M      $50M

52   Садио Мане               Футбол       Сенегал           $46M       $4M        $50M

54   Травис Келси             НФЛ          САЩ               $17.6M     $32M       $49.6M

55   Донован Мичъл            Баскетбол    САЩ               $38.8M     $10.5M     $49.3M

55   Майка Парсънс            НФЛ          САЩ               $45.3M     $4M        $49.3M

57   Джейлън Хъртс            НФЛ          САЩ               $42.9M     $6M        $48.9M

58   Матю Стафърд             НФЛ          САЩ               $44.1M     $4M        $48.1M

59   Тревър Лорънс            НФЛ          САЩ               $37.5M     $10.5M     $48M

60   Трей Йънг                Баскетбол    САЩ               $42.7M     $5M        $47.7M

61   Зак ЛаВин                Баскетбол    САЩ               $42.6M     $5M        $47.6M

62   Зайън Уилямс             Баскетбол    САЩ               $36.4M     $11M       $47.4M

63   Хоакин Ниман             Голф         Чили              $44.2M     $3M        $47.2M

64   Арън Джъдж               Бейзбол      САЩ               $40.1M     $7M        $47.1M

65   Кайри Ървинг             Баскетбол    САЩ               $36.9M     $10M       $46.9M

66   Дешон Уотсън             НФЛ          САЩ               $46M       $750K      $46.8M

67   Ламар Джаксън            НФЛ          САЩ               $42.9M     $3.5M      $46.4M

68   Ти Джей Уат              НФЛ          САЩ               $44.1M     $2M        $46.1M

69   Джа Морант               Баскетбол    САЩ               $36.5M     $8M        $44.5M

69   Брадли Бийл              Баскетбол    САЩ               $36.5M     $8M        $44.5M

71   Джа'Мар Чейс             НФЛ          САЩ               $40.9M     $3.5M      $44.4M

72   Джамал Мъри              Баскетбол    Канада            $39.3M     $5M        $44.3M

73   Паскал Сиакам            Баскетбол    Камерун           $42.5M     $1.5M      $44M

74   Лаури Марканен           Баскетбол    Финландия         $42.4M     $1.5M      $43.9M

75   Хари Кейн                Футбол       Великобритания    $31.3M     $12M       $43.3M

76   Франц Вагнер             Баскетбол    Германия          $39M       $3.5M      $42.5M

77   Зак Уийлър               Бейзбол      САЩ               $42.1M     $200K      $42.3M    

78   Джино Смит               НФЛ          САЩ               $40M       $1.5M      $41.5M

79   ЛаМело Бол               Баскетбол    САЩ               $35M       $6M        $41M

79   Домантас Сабонис         Баскетбол    Литва             $39M       $2M        $41M

81   Майкъл Портър            Баскетбол    САЩ               $35.6M     $5M        $40.6M

82   Джейкъб деГром           Бейзбол      САЩ               $40M       $300K      $40.3M

82   Джо Бъроу                НФЛ          САЩ               $35.3M     $5M        $40.3M

84   Де'Арън Фокс             Баскетбол    САЩ               $34.6M     $5M        $39.6M

84   Руди Гобер               Баскетбол    Франция           $38.1M     $1.5M      $39.6M

86   Майк Траут               Бейзбол      САЩ               $35.5M     $4M        $39.5M    

86   Джъстин Джеферсън        НФЛ          САЩ               $32M       $7.5M      $39.5M

86   Сам Дарнълд              НФЛ          САЩ               $38.5M     $1M        $39.5M

86   Джуд Белингам            Футбол       Великобритания    $26.5M     $13M       $39.5M

90   Бейкър Мейфийлд          НФЛ          САЩ               $31.1M     $8.3M      $39.4M

91   Дариъс Гарланд           Баскетбол    САЩ               $36.6M     $2M        $38.6M

92   Тайрийз Макси            Баскетбол    САЩ               $35M       $3.5M      $38.5M

93   Кейд Кънингам            Баскетбол    САЩ               $28.2M     $10M       $38.2M

94   Антъни Рендън            Бейзбол      САЩ               $38M       $100K      $38.1M

94   Рашон Слейтър            НФЛ          САЩ               $38.1M     $50K       $38.1M

96   Герит Коул               Бейзбол      САЩ               $36M       $2M        $38M

96   Кам Уорд                 НФЛ          САЩ               $33M       $5M        $38M

96   Оскар Пиастри            Формула 1    Австралия         $35M       $3M        $38M

96   Роберт Левандовски       Футбол       Полша             $26M       $12M       $38M

100  Оу Джи Ануноби          Баскетбол    Великобритания    $37.1M     $750K      $37.9M

Снимки: Gettyimages

