Кристиано Роналдо е с най-високи приходи сред спортистите за изминалата година

Футболистът на Ал-Насър Кристиано Роналдо е с най-високи приходи в света на спорта за изминалата 2025 година, обяви специализиращата в спортния бизнес медия Sportico след годишното си проучване, цитирано от БТА.

Челната стотица включва състезатели от осем различни спорта и 28 страни, които са получили близо 6.05 милиарда щатски долара през календарната година, включително 4.63 милиарда от заплати и наградни фондове. Други 1.42 милиарда са изкарани отвъд спортните арени, под вид на бонуси или маркетинг. През тази година нито една жена не попада в челната стотица, като най-голяма сума е изработила тенисистката Коко Гоф с 31 милиона долара. Това е далеч по-малко от 260-те милиона на Роналдо, разделени от 200 милиона от заплати и други 60 милиона от маркетинг или бонуси.

Americans dominate Sportico’s annual look at the world’s 100 highest-paid athletes, nabbing 62 entries. Yet, the very top of the athlete financial table is a global affair with 12 different countries represented by the 15 best-paid sports stars. LeBron James the only American in… pic.twitter.com/r8fltdiyDp — Sportico (@Sportico) January 14, 2026

Футболистът на саудитския Ал-Насър е следван от боксьора Канело Алварес със 136 милиона долара и нападателя на Интер Маями Лионел Меси със 130 милиона. На последното стотно място в класацията на Sportico попада баскетболистът Оу Джи Ануноби от Ню Йорк Никс, който е заработил 37.9 милиона долара през годината.

For the third straight year, female athletes were shut out from @Sportico's 100 highest-paid athletes. The breakdown by sport/age/nationality for the top-earning men and women is wild.



📈: @LevAkabas pic.twitter.com/aBrGnEM8Fc — Kurt Badenhausen (@kbadenhausen) January 14, 2026

име спорт страна печалби бонуси общо

1 Кристиано Роналдо Футбол Португалия $200M $60M $260M

2 Канело Алварес Бокс Мексико $125M $12M $137M

3 Лионел Меси Футбол Аржентина $60M $70M $130M

4 Хуан Сото Бейзбол Панама $122.2M $7M $129.2M

5 ЛеБрон Джеймс Баскетбол САЩ $48.7M $80M $128.7M

6 Карим Бензема Футбол Франция $110M $5M $115M

7 Стеф Къри Баскетбол САЩ $55.4M $50M $105.4M

8 Шохей Охтани Бейзбол Япония $2.5M $100M $102.5M

9 Кевин Дюрант Баскетбол САЩ $50.8M $50M $100.8M

10 Йон Рам Голф Испания $84.7M $16M $100.7M

11 Люис Хамилтън Формула 1 Великобритания $70M $30M $100M

12 Килиан Мбапе Футбол Франция $70M $25M $95M

13 Янис Адетокунбо Баскетбол Гърция $49.3M $45M $94.3M

14 Рори Макилрой Голф Сев. Ирландия $36.2M $55M $91.2M

15 Макс Верстапен Формула 1 Нидерландия $75M $8M $83M

16 Скоти Шефлър Голф САЩ $50.9M $32M $82.9M

17 Патрик Махоумс НФЛ САЩ $50.3M $30M $80.3M

18 Ерлинг Холанд Футбол Норвегия $51.9M $26M $77.9M

19 Джош Алан НФЛ САЩ $58.2M $15M $73.2M

20 Джъстин Хърбърт НФЛ САЩ $60.1M $11M $71.1M

21 Блейк Снел Бейзбол САЩ $65.3M $750K $66M

22 Терънс Крауфорд Бокс САЩ $60M $6M $66M

23 Брайсън ДеШембо Голф САЩ $42.7M $20M $62.7M

24 Антъни Едуардс Баскетбол САЩ $42.2M $20M $62.2M

25 Наоя Инуе Бокс Япония $45M $17M $62M

26 Джоел Ембийд Баскетбол Камерун $51M $10M $61M

27 Джейсън Тейтъм Баскетбол САЩ $42.4M $18M $60.4M

28 Джими Бътлър Баскетбол САЩ $49.3M $11M $60.3M

29 Никола Йокич Баскетбол Сърбия $51.2M $9M $60.2M

30 Джейк Пол Бокс САЩ $50M $10M $60M

30 Неймар Футбол Бразилия $40M $20M $60M

32 Девин Букър Баскетбол САЩ $49M $10M $59M

32 Ландо Норис Формула 1 Великобритания $54M $5M $59M

34 Винисиус Жуниор Футбол Бразилия $40M $18M $58M

35 Дак Прескът НФЛ САЩ $47.8M $10M $57.8M

35 Карлос Алкарас Тенис Испания $21.8M $36M $57.8M

37 Лука Дончич Баскетбол Словения $42.7M $15M $57.7M

38 Шей Гилджъс-Алекзандър Баскетбол Канада $36.5M $20M $56.5M

39 Деймиън Лилард Баскетбол САЩ $41.4M $15M $56.4M

40 Карл-Антъни Таунс Баскетбол САЩ $49.7M $5M $54.7M

41 Тайгър Уудс Голф САЩ $438K $54M $54.4M

42 Кауай Ленърд Баскетбол САЩ $47.6M $6.5M $54.1M

43 Туа Танговайлоа НФЛ САЩ $51M $3M $54M

43 Мохамед Салах Футбол Египет $34M $20M $54M

45 Рияд Марез Футбол Алжир $52M $1.5M $53.5M

46 Тайрийз Халибъртън Баскетбол САЩ $42.4M $11M $53.4M

47 Пол Джордж Баскетбол САЩ $48.3M $5M $53.3M

48 Джеймс Хардън Баскетбол САЩ $34.9M $16M $50.9M

49 Джейлън Браун Баскетбол САЩ $49.2M $1.5M $50.7M

50 Брок Пърди НФЛ САЩ $41.1M $9M $50.1M

50 Яник Синер Тенис Италия $25.1M $25M $50.1M

52 Антъни Дейвис Баскетбол САЩ $46.5M $3.5M $50M

52 Садио Мане Футбол Сенегал $46M $4M $50M

54 Травис Келси НФЛ САЩ $17.6M $32M $49.6M

55 Донован Мичъл Баскетбол САЩ $38.8M $10.5M $49.3M

55 Майка Парсънс НФЛ САЩ $45.3M $4M $49.3M

57 Джейлън Хъртс НФЛ САЩ $42.9M $6M $48.9M

58 Матю Стафърд НФЛ САЩ $44.1M $4M $48.1M

59 Тревър Лорънс НФЛ САЩ $37.5M $10.5M $48M

60 Трей Йънг Баскетбол САЩ $42.7M $5M $47.7M

61 Зак ЛаВин Баскетбол САЩ $42.6M $5M $47.6M

62 Зайън Уилямс Баскетбол САЩ $36.4M $11M $47.4M

63 Хоакин Ниман Голф Чили $44.2M $3M $47.2M

64 Арън Джъдж Бейзбол САЩ $40.1M $7M $47.1M

65 Кайри Ървинг Баскетбол САЩ $36.9M $10M $46.9M

66 Дешон Уотсън НФЛ САЩ $46M $750K $46.8M

67 Ламар Джаксън НФЛ САЩ $42.9M $3.5M $46.4M

68 Ти Джей Уат НФЛ САЩ $44.1M $2M $46.1M

69 Джа Морант Баскетбол САЩ $36.5M $8M $44.5M

69 Брадли Бийл Баскетбол САЩ $36.5M $8M $44.5M

71 Джа'Мар Чейс НФЛ САЩ $40.9M $3.5M $44.4M

72 Джамал Мъри Баскетбол Канада $39.3M $5M $44.3M

73 Паскал Сиакам Баскетбол Камерун $42.5M $1.5M $44M

74 Лаури Марканен Баскетбол Финландия $42.4M $1.5M $43.9M

75 Хари Кейн Футбол Великобритания $31.3M $12M $43.3M

76 Франц Вагнер Баскетбол Германия $39M $3.5M $42.5M

77 Зак Уийлър Бейзбол САЩ $42.1M $200K $42.3M

78 Джино Смит НФЛ САЩ $40M $1.5M $41.5M

79 ЛаМело Бол Баскетбол САЩ $35M $6M $41M

79 Домантас Сабонис Баскетбол Литва $39M $2M $41M

81 Майкъл Портър Баскетбол САЩ $35.6M $5M $40.6M

82 Джейкъб деГром Бейзбол САЩ $40M $300K $40.3M

82 Джо Бъроу НФЛ САЩ $35.3M $5M $40.3M

84 Де'Арън Фокс Баскетбол САЩ $34.6M $5M $39.6M

84 Руди Гобер Баскетбол Франция $38.1M $1.5M $39.6M

86 Майк Траут Бейзбол САЩ $35.5M $4M $39.5M

86 Джъстин Джеферсън НФЛ САЩ $32M $7.5M $39.5M

86 Сам Дарнълд НФЛ САЩ $38.5M $1M $39.5M

86 Джуд Белингам Футбол Великобритания $26.5M $13M $39.5M

90 Бейкър Мейфийлд НФЛ САЩ $31.1M $8.3M $39.4M

91 Дариъс Гарланд Баскетбол САЩ $36.6M $2M $38.6M

92 Тайрийз Макси Баскетбол САЩ $35M $3.5M $38.5M

93 Кейд Кънингам Баскетбол САЩ $28.2M $10M $38.2M

94 Антъни Рендън Бейзбол САЩ $38M $100K $38.1M

94 Рашон Слейтър НФЛ САЩ $38.1M $50K $38.1M

96 Герит Коул Бейзбол САЩ $36M $2M $38M

96 Кам Уорд НФЛ САЩ $33M $5M $38M

96 Оскар Пиастри Формула 1 Австралия $35M $3M $38M

96 Роберт Левандовски Футбол Полша $26M $12M $38M

100 Оу Джи Ануноби Баскетбол Великобритания $37.1M $750K $37.9M

Another look at our Top 100 Highest-Paid Athletes of 2025 👇



💰 $6.05B in total earnings, down 2.1% from 2024

💰 Ronaldo #1 for 3rd straight year

💰 No women for 3rd straight year

💰 NBA leads with (40) athletes, then NFL (22) & soccer (13)



Full story:… pic.twitter.com/40QDpKEnJZ — Sportico (@Sportico) January 14, 2026

