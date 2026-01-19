Рууни готов да се завърне към треньорството, но има важно условие

Уейн Рууни призна, че би се завърнал незабавно на треньорската скамейка, но има важно условие. Това би се случило само ако получи оферта от Манчестър Юнайтед или Евертън. В изявление за BBC легендата на Манчестър Юнайтед и Англия остави отворена вратата за потенциално завръщане в професията, разкривайки, че емоционалната връзка с двата му бивши клуба би била невъзможна за пренебрегване, въпреки че в момента се наслаждава на работата си като медиен анализатор.

„С радост бих се върнал“, призна Рууни. „Казах го и миналата седмица – ако от Манчестър Юнайтед ми се обадят и ме помолят да поема каквато и да е роля, с радост ще го направя. Това е клуб, който обичам, прекарах там 13 години. Вероятно това е един от само двата клуба, заради които бих се върнал към треньорството – Манчестър Юнайтед и Евертън.“

Въпреки че Уейн Рууни се превърна в познато лице от студиата за спортни анализи след напускането на Плимут Аргайл, информациите сочат, че желанието му да бъде мениджър никога не е изчезвало. Според The Sun, Рууни е бил вдъхновен от успеха на по-малкия си брат Джон Рууни, който в момента е начело на Макълсфийлд. Твърди се, че скорошната им шокираща победа над Кристъл Палас за ФА Къп е докоснала бившия капитан на Англия. Източникът добавя, че Рууни вярва, че има „недовършена работа“ и остава убеден, че може да постигне успехи на най-високо ниво.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages