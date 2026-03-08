Популярни
Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

  • 8 март 2026 | 20:01
  • 9452
  • 16

Наставникът на ЦСКА Христо Янев похвали футболистите си след победата им с 2:0 над Локомотив (София) и допълни, че нивото на efbet Лига е високо и не всеки път може да се побеждава. Също така специалистът разкри, че очаква с нетърпение гостуването на Лудогорец в следващия кръг, за да види докъде е стигнал неговият отбор.

“Водещото беше настроението в отбора. Знаехме много добре какво ще ни предложи Локомотив, имахме време да се подготвим. Футболистите излизаха с огромно желание да се надиграват във всяка една ситуация. Имаме футболисти, които могат да правят разликата. Важно е да не бъдем прекалено взискателни към тях, а да са спокойни. Джеймс прави страхотни неща, които са плод на целия отбор. Трябва да имаме доверие в играчите.

Питас и Годой са лидери. Искам да стартират всеки мач, но играем в сгъстен цикъл. Много съм доволен от тях.

Нивото на Първа лига е високо, треньорите са добри и трябва да оценим високо работата им. Затова не всеки път можем да побеждаваме.

Публиката на ЦСКА е идзключително взискателна. Когато някой се раздава, го оценява", каза Янев.

"Има време да се подготвим за Лудогорец. Разполагат с много добър отбор, опитен треньор и за нас ще бъде удоволствие да отидем и да видим докъде сме стигнали", завърши Христо Янев.

