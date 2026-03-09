Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  Лука Модрич: Днес показахме малко от духа на Серхио Рамос

Лука Модрич: Днес показахме малко от духа на Серхио Рамос

  • 9 март 2026 | 00:43
Халфът на Милан Лука Модрич увери, че победата на неговия отбор с 1:0 в дербито с Интер е заслужена.

„Винаги сме вярвали в Скудетото, но трябва да гледаме мач за мач. Положихме огромни усилия, като направихме страхотно първо полувреме. Интер отговориха след почивката, защото са силен тим, но въпреки това на практика не сътвориха нищо срещу нас. Това показва колко добре се бранехме и колко организирахме бяхме, така че си заслужихме победата“, заяви опитният хърватин след двубоя, за който беше осигурил около 60 билета на свои роднини и приятели.

Бившият полузащитник на Реал Мадрид също така беше попитан за своето бъдеще и това на наставника си Масимилиано Алегри (свързван именно с „лос бланкос“), както и за присъствието на бившия му съотборник от периода му на „Бернабеу“ Серхио Рамос в дербито по негова покана. „Винаги има слухове около тима, но не ме интересуват. Аз съм много щастлив в Милан. Не мисля за нищо странично и съм фокусиран съмо върху работата. Радвам се, че видях Серхио на стадиона. Когато капитанът е тук, ти трябва да победиш (смее се - б.р.). Вчера той ми писа, че наистина иска да преживее този мач. Това, че беше тук, и то при наша победа, прави нещата още по-хубави! Днес показахме малко от духа на Серхио Рамос“, добави Модрич.

