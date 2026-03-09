Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брест
  3. Брест увеличи напрежението в Льо Авър

Брест увеличи напрежението в Льо Авър

  • 9 март 2026 | 03:54
  • 171
  • 0
Брест увеличи напрежението в Льо Авър

Отборът на Брест продължи възхода си и надделя с 2:0 над тима на Льо Авър в среща от 25-ия кръг на френската Лига 1. Головете за победата отбелязаха Ромен Дел Кастильо (45'+2’) и Людовик Ажорк (71’).

Това бе шести пореден мач без поражение в шампионата за играчите от Армориканските възвишения и те се доближиха на пет точки от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

Льо Авър пък регистрира трето последователно поражение, но все още се намира на здравословна дистанция от 7 пункта пред тройката на дъното. Гостите обаче бяха изместени от 13-тото място, след като в друг мач от кръга новакът Париж ФК открадна точка при визитата си на Лион.

Лион взе само равен от Париж ФК
Лион взе само равен от Париж ФК

До паузата за националните отбори Брест ще гостува на Монако (14.3) и Оксер (21.3), докато Льо Авър приема Лион (15.3) и има визита на Париж ФК (22.3).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Десет от Бенфика удържаха Порто в зрелищен спектакъл на "Луж"

Десет от Бенфика удържаха Порто в зрелищен спектакъл на "Луж"

  • 8 март 2026 | 22:10
  • 7598
  • 6
Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

  • 8 март 2026 | 23:42
  • 13662
  • 52
Севиля и Райо Валекано продължават рамо до рамо като близнаци

Севиля и Райо Валекано продължават рамо до рамо като близнаци

  • 8 март 2026 | 21:42
  • 669
  • 0
Отборът на Де Роси разплака Рома за радост на Комо и Ювентус

Отборът на Де Роси разплака Рома за радост на Комо и Ювентус

  • 8 март 2026 | 21:13
  • 4055
  • 1
Червен картон вдигна Вердер за звучен обрат над Унион в Берлин и измъкване от опасната зона

Червен картон вдигна Вердер за звучен обрат над Унион в Берлин и измъкване от опасната зона

  • 8 март 2026 | 20:39
  • 1301
  • 0
Лийдс е на 1/4-финал на ФА Къп за първи път от 23 години

Лийдс е на 1/4-финал на ФА Къп за първи път от 23 години

  • 8 март 2026 | 20:27
  • 5147
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

  • 9 март 2026 | 02:15
  • 2406
  • 21
Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

  • 8 март 2026 | 19:38
  • 78569
  • 302
Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

  • 8 март 2026 | 23:42
  • 13662
  • 52
Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

  • 8 март 2026 | 20:01
  • 20829
  • 43
ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 43627
  • 59
Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 37222
  • 70