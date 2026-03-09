Брест увеличи напрежението в Льо Авър

Отборът на Брест продължи възхода си и надделя с 2:0 над тима на Льо Авър в среща от 25-ия кръг на френската Лига 1. Головете за победата отбелязаха Ромен Дел Кастильо (45'+2’) и Людовик Ажорк (71’).
Това бе шести пореден мач без поражение в шампионата за играчите от Армориканските възвишения и те се доближиха на пет точки от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.
Льо Авър пък регистрира трето последователно поражение, но все още се намира на здравословна дистанция от 7 пункта пред тройката на дъното. Гостите обаче бяха изместени от 13-тото място, след като в друг мач от кръга новакът Париж ФК открадна точка при визитата си на Лион.
Лион взе само равен от Париж ФК
До паузата за националните отбори Брест ще гостува на Монако (14.3) и Оксер (21.3), докато Льо Авър приема Лион (15.3) и има визита на Париж ФК (22.3).