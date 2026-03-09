Брест увеличи напрежението в Льо Авър

Отборът на Брест продължи възхода си и надделя с 2:0 над тима на Льо Авър в среща от 25-ия кръг на френската Лига 1. Головете за победата отбелязаха Ромен Дел Кастильо (45'+2’) и Людовик Ажорк (71’).

𝙆𝙚𝙣𝙣𝙮 𝙇𝙖𝙡𝙖 sert parfaitement 𝙍𝙤𝙢𝙖𝙞𝙣 𝘿𝙚𝙡 𝘾𝙖𝙨𝙩𝙞𝙡𝙡𝙤, qui ouvre le score d'un lob tout en finesse 🎯

Това бе шести пореден мач без поражение в шампионата за играчите от Армориканските възвишения и те се доближиха на пет точки от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐟𝐚𝐢𝐭𝐞 !



𝙆𝙖𝙢𝙤𝙧𝙮 𝘿𝙤𝙪𝙢𝙗𝙞𝙖 régale à la passe et 𝙇𝙪𝙙𝙤𝙫𝙞𝙘 𝘼𝙟𝙤𝙧𝙦𝙪𝙚 conclut pour faire le break 🔥

Льо Авър пък регистрира трето последователно поражение, но все още се намира на здравословна дистанция от 7 пункта пред тройката на дъното. Гостите обаче бяха изместени от 13-тото място, след като в друг мач от кръга новакът Париж ФК открадна точка при визитата си на Лион.

До паузата за националните отбори Брест ще гостува на Монако (14.3) и Оксер (21.3), докато Льо Авър приема Лион (15.3) и има визита на Париж ФК (22.3).