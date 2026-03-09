Рен унижи Ница и се доближи до топ 4

Отборът на Рен затвърди отличната си форма, след като унизи Ница с 4:0 като гост в 25-ия кръг и остави домакините съвсем близо до зоната на изпадащите. Головете за победата отбелязаха Естебан Льопол (13’), Себастиан Шимански (20’), Людовик Блас (74’) и Нордан Мукиеле (90'+2’).

По този начин Рен се доближи на три точки от топ 4.

Победителите бяха подпомогнати и от грешката на Лион, който във втори пореден кръг не успя да победи и стигна само до 1:1 в домакинството си на новака Париж ФК.

Ница от своя страна има само една шампионатна победа през 2026 г. и е непосредствено над тройката на дъното, като има само пет точки пред Оксер, който се намира на 16-ото място, даващо право на участие в спасителен плейоф след края на редовния сезон.

Междувременно друг от преките конкуренти на отбора в битката за оцеляване, Льо Авър, също допусна поражение след 0:2 в гостуването си на Брест.

На стадион „Алианц Ривиера“ край Лазурния бряг за Ница се обърка всичко, което можеше. Естебан Лепол и Себастиан Шимански вкараха в рамките на седем минути в началото на първото полувреме, за да изведат Рен напред с два гола преднина. Домакините видяха как Морган Сансон вкарва за тях в 31-ата минута, но попадението му беше отменено заради засада. След това обаче Рен започна истинска наказателна акция и тя можеше да е много тежка, ако Лепол не беше пропуснал дузпа в 36-ата минута. Секунди по-късно Муса Тамари, който асистира за второто попадение, също прати топката във вратата, но съдиите не зачетоха гола му след намеса на ВАР. В последния четвърт час Людовик Блас и Нордин Мукиеле довършиха отбора на Ница.

𝗟𝗘 𝗦𝗥𝗙𝗖 𝗣𝗨𝗜𝗦𝗦𝗔𝗡𝗖𝗘 𝟰 🕺



À Nice, les Rennais obtiennent une brillante victoire. Quatre buts inscrits pour décrocher un quatrième succès de rang ! 🔥#OGCNSRFC 0-4 pic.twitter.com/RAc487Iucg — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 8, 2026

До паузата за националните отбори Рен ще приеме Лил (15.3) в пряка битка за европейските квоти, а след това ще има ново домакинство на новака Метц (22.3). Ница пък ще гостува на намиращия се в златната среда Анже (14.3), а с;ед това ще гостува на шампиона Пари Сен Жермен (21.3).