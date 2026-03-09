Рен унижи Ница и се доближи до топ 4

Популярни
Отборът на Рен затвърди отличната си форма, след като унизи Ница с 4:0 като гост в 25-ия кръг и остави домакините съвсем близо до зоната на изпадащите. Головете за победата отбелязаха Естебан Льопол (13’), Себастиан Шимански (20’), Людовик Блас (74’) и Нордан Мукиеле (90'+2’).

По този начин Рен се доближи на три точки от топ 4.

Победителите бяха подпомогнати и от грешката на Лион, който във втори пореден кръг не успя да победи и стигна само до 1:1 в домакинството си на новака Париж ФК.

Лион взе само равен от Париж ФК
Лион взе само равен от Париж ФК

Ница от своя страна има само една шампионатна победа през 2026 г. и е непосредствено над тройката на дъното, като има само пет точки пред Оксер, който се намира на 16-ото място, даващо право на участие в спасителен плейоф след края на редовния сезон.

Междувременно друг от преките конкуренти на отбора в битката за оцеляване, Льо Авър, също допусна поражение след 0:2 в гостуването си на Брест.

Брест увеличи напрежението в Льо Авър
Брест увеличи напрежението в Льо Авър

На стадион „Алианц Ривиера“ край Лазурния бряг за Ница се обърка всичко, което можеше. Естебан Лепол и Себастиан Шимански вкараха в рамките на седем минути в началото на първото полувреме, за да изведат Рен напред с два гола преднина. Домакините видяха как Морган Сансон вкарва за тях в 31-ата минута, но попадението му беше отменено заради засада. След това обаче Рен започна истинска наказателна акция и тя можеше да е много тежка, ако Лепол не беше пропуснал дузпа в 36-ата минута. Секунди по-късно Муса Тамари, който асистира за второто попадение, също прати топката във вратата, но съдиите не зачетоха гола му след намеса на ВАР. В последния четвърт час Людовик Блас и Нордин Мукиеле довършиха отбора на Ница.

До паузата за националните отбори Рен ще приеме Лил (15.3) в пряка битка за европейските квоти, а след това ще има ново домакинство на новака Метц (22.3). Ница пък ще гостува на намиращия се в златната среда Анже (14.3), а с;ед това ще гостува на шампиона Пари Сен Жермен (21.3).

