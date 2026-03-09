Популярни
Лион взе само равен от Париж ФК

  • 9 март 2026 | 00:48
Отборите на Лион и Париж ФК не излъчиха победител, след като направиха равенство 1:1 в среща от 25-ия кръг на френската Лига 1. Новаците откриха резултата в 63-тата минута с гол на Маршъл Мунеци и бяха съвсем близо до това да приберат пълния комплект точки. Това обаче не се случи, тъй като разсейване в самия край доведе нещата до дузпа в полза на олимпийците и Корентен Толисо отнесе към Лион един пункт с точен изстрел от бялата точка в 96-ата минута.

"Хлапетата" успяха да си върнат третото място, където започнаха кръга, след като вчера Марсилия излъга Тулуза като гост минималното 1:0.

Столичният клуб от своя страна е непобеден във вече трети пореден шампионатен двубой и продължава да поддържа добра дистанция от осем точки пред тройката на дъното.

До паузата за националните отбори Лион ще има сравнително натоварена програма, като в следващите две седмици "хлапетата" ще изиграят цели четири мача. Във френския шампионат предстоят гостуване на Льо Авър (12.3) и домакинство на Селта (19.3), а междувременно трябва да се изиграят и двата 1/8-финални сблъсъка от Лига Европа срещу Селта (12.3, 19.3). За Париж ФК пък нещата изглеждат доста по-лесни, тъй като до края на кампанията новаците във френския елит ще имат само мачове в Лига 1. Следващата спирка е през идния уикенд и тя представлява гостуване на борещия се за европейска квота Страсбург.

