Ди Мария захапа Атлетико, обвини “дюшекчиите”, че задушават талантите си

Анхел ди Мария наруши мълчанието си и отправи изненадващо остра критика към Атлетико Мадрид. Аржентинската легенда коментира отношението на „дюшекчиите“ към играчите, като конкретно се насочи към сънародниците си в състава на мадридци - Хулиан Алварес, Науел Молина, Нико Гонсалес, както и Родриго де Пол. Ди Мария не пести думите си за атмосферата в „Метрополитано“.

„Атлетико е малко странен клуб. Когато нещата вървят добре, наистина вървят добре. Но после, от един момент нататък, си мисля, че просто „изключват“ играчите. Футболистите започват да изчезват. Това се случва с повечето момчета, които минават оттам. Малко са тези, които успяват да запазят серия от участия в титлата и никога да не отпадат от състава“, каза Ди Мария.

Въпреки негативните наблюдения върху клубната кариера на съотборниците си, Ди Мария подчерта рязката промяна в поведението им, когато се присъединиха към лагера на “албиселесте”. Според него националният отбор действа като отдушник за играчите, които се чувстват потиснати в клубния си отбор.

„Важно е всичко да се промени, когато получат повикване за националния отбор на Аржентина. Хубавото на националния отбор е, че когато тези момчета облекат небесносиньо-бялата екипировка, те стават други хора. Те се променят и играят по невероятен начин. Те се радват да бъдат част от отбора“, каза още Ди Мария.

Критиките към Ди Мария звучат още по-необичайно, като се има предвид, че начело на Атлетико Мадрид е неговият сънародник Диего Симеоне. В изявлението си крилото не спомена сина на треньора - Джулиано Симеоне, който също защитава цветовете на „дюшекчиите“. Думите на ветерана идват в ключов момент, тъй като световните шампиони се готвят за сериозно предизвикателство. В края на месеца се очаква Аржентина да се изправи срещу мощния отбор на Испания в дългоочаквания „Финалисима“, където форматът на играчите от Ла Лига ще бъде от решаващо значение.