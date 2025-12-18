Популярни
  Рууни за дуела с 16-годишния Джуд Белингам: Постоянно ме удряше, много ми хареса

Рууни за дуела с 16-годишния Джуд Белингам: Постоянно ме удряше, много ми хареса

  18 дек 2025 | 18:02
Рууни за дуела с 16-годишния Джуд Белингам: Постоянно ме удряше, много ми хареса

Бившият национал на Англия Уейн Рууни е очарован от развитието на Джуд Белингам. Уаза споделя, че преди време, сблъсквайки се с него още в началото на професионалната му кариера, е усетил, че от Белингам ще стане голям футболист.

Става дума за среща от Чемпиъншип на 22 юли 2020 година, спечелена от Дарби Каунти с 3:1.

“Играх срещу Джуд, когато той беше на 16 - спомни си Рууни. - Аз бях в Дарби, той – в Бирмингам, и всъщност ме пазеше персонално. Действах по-дълбоко в халфовата линия, контролирах играта, а той дойде да ме пази човек за човек. Затова започнах да го издърпвам към фланга и това изобщо не му хареса.”

“Много ми харесваше в него, че когато му влизах в единоборство, той винаги ми нанасяше удар. Малко както и аз бих направил. Спомням си, че след мача казах: ‘Този ще стигне далеч’. И, разбира се, никога не съм очаквал това, което постигна сега. При Джуд виждаш играч, който го иска – има манталитет, жадува да играе всяка минута от всеки двубой”, каза още Рууни.

