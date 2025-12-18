Рууни за дуела с 16-годишния Джуд Белингам: Постоянно ме удряше, много ми хареса

Бившият национал на Англия Уейн Рууни е очарован от развитието на Джуд Белингам. Уаза споделя, че преди време, сблъсквайки се с него още в началото на професионалната му кариера, е усетил, че от Белингам ще стане голям футболист.

Става дума за среща от Чемпиъншип на 22 юли 2020 година, спечелена от Дарби Каунти с 3:1.

“Играх срещу Джуд, когато той беше на 16 - спомни си Рууни. - Аз бях в Дарби, той – в Бирмингам, и всъщност ме пазеше персонално. Действах по-дълбоко в халфовата линия, контролирах играта, а той дойде да ме пази човек за човек. Затова започнах да го издърпвам към фланга и това изобщо не му хареса.”

“Много ми харесваше в него, че когато му влизах в единоборство, той винаги ми нанасяше удар. Малко както и аз бих направил. Спомням си, че след мача казах: ‘Този ще стигне далеч’. И, разбира се, никога не съм очаквал това, което постигна сега. При Джуд виждаш играч, който го иска – има манталитет, жадува да играе всяка минута от всеки двубой”, каза още Рууни.

Jude Bellingham’s debut goal vs Stoke City, of course it was the winner goal.



At 16 years old and 63 days! https://t.co/aIKFq7EKby pic.twitter.com/vKujfQGNvL — Avazbek (@RMA_Bek) September 12, 2025