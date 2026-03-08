Популярни
ЦСКА 1:0 Локо (София)

  • 8 март 2026 | 17:44
  • 14064
  • 23
ЦСКА 1:0 Локо (София)
ЦСКА и Локомотив (София) играят при 0:0 в мач от 25-ия кръг на efbet Лига.

Сред 11-те на домакините има три промени в сравнение с титулярите при победата с 1:0 над Ботев (Враца) от преди дни. Авторът на победното попадение - Годой, Панайотов и Пиедраита отстъпиха местата си на Питас, Ето'о и Брахими.

"Червените" започнаха по-активно и в 8-ата минута Питас изпусна очи в очи фронтално срещу вратаря, но дори да бе вкарал, попадението нямаше да бъде зачетено заради засада.

ЦСКА - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 0:0

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 5. Делова, 14. Иванов, 17. Мартино, 6. Жордао, 11. Брахими, 99. Ето’о, 10. Ебонг, 38. Перейра, 28. Питас

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ): 99. Величков, 14. Лясков, 44. Кацаров, 5. Дост, 42. Нейчев, 91. Бидунга, 22. Даскалов, 64. Янков, 29. Аралица, 7. Делев, 77. Карузо

