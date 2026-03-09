Лил изпусна Лориен в добавеното време

Отборът на Лил разочарова феновете си след домакинско равенство 1:1 срещу коравия тим на Лориен в среща от 25-ия кръг на френската Лига 1. Матиас Фернандес-Пардо откри резултата в полза на “песовете” в 65-ата минута, но домакините изпуснаха успеха, след като Артур Авом изравни в 3-тата минута на добавеното време.
По този начин Лил не успя да се възползва по никакъв начин от втората поредна грешка на Лион, който този път направи равенство 1:1 срещу новака Париж ФК.
Също така “песовете” отстъпиха петото място на Рен, който се подигра с Ница с 4:0.
До паузата за националните отбори Лил ще има две преки битки за топ 4 с Рен (15.3) и Марсилия (22.3), а междувременно предстоят и две 1/8-финални битки от Лига Европа срещу Астън Вила (12.3 и 19.3). За Лориен пък предстоят домакинство на борещия се за титлата Ланс (14.3) и намиращия се в златната среда Тулуза (21.3).