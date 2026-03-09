Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лил
  3. Лил изпусна Лориен в добавеното време

Лил изпусна Лориен в добавеното време

  • 9 март 2026 | 04:36
  • 90
  • 0
Лил изпусна Лориен в добавеното време

Отборът на Лил разочарова феновете си след домакинско равенство 1:1 срещу коравия тим на Лориен в среща от 25-ия кръг на френската Лига 1. Матиас Фернандес-Пардо откри резултата в полза на “песовете” в 65-ата минута, но домакините изпуснаха успеха, след като Артур Авом изравни в 3-тата минута на добавеното време.

По този начин Лил не успя да се възползва по никакъв начин от втората поредна грешка на Лион, който този път направи равенство 1:1 срещу новака Париж ФК.

Лион взе само равен от Париж ФК
Лион взе само равен от Париж ФК

Също така “песовете” отстъпиха петото място на Рен, който се подигра с Ница с 4:0.

Рен унижи Ница и се доближи до топ 4
Рен унижи Ница и се доближи до топ 4

До паузата за националните отбори Лил ще има две преки битки за топ 4 с Рен (15.3) и Марсилия (22.3), а междувременно предстоят и две 1/8-финални битки от Лига Европа срещу Астън Вила (12.3 и 19.3). За Лориен пък предстоят домакинство на борещия се за титлата Ланс (14.3) и намиращия се в златната среда Тулуза (21.3).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Десет от Бенфика удържаха Порто в зрелищен спектакъл на "Луж"

Десет от Бенфика удържаха Порто в зрелищен спектакъл на "Луж"

  • 8 март 2026 | 22:10
  • 7598
  • 6
Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

  • 8 март 2026 | 23:42
  • 13666
  • 52
Севиля и Райо Валекано продължават рамо до рамо като близнаци

Севиля и Райо Валекано продължават рамо до рамо като близнаци

  • 8 март 2026 | 21:42
  • 669
  • 0
Отборът на Де Роси разплака Рома за радост на Комо и Ювентус

Отборът на Де Роси разплака Рома за радост на Комо и Ювентус

  • 8 март 2026 | 21:13
  • 4059
  • 1
Червен картон вдигна Вердер за звучен обрат над Унион в Берлин и измъкване от опасната зона

Червен картон вдигна Вердер за звучен обрат над Унион в Берлин и измъкване от опасната зона

  • 8 март 2026 | 20:39
  • 1301
  • 0
Лийдс е на 1/4-финал на ФА Къп за първи път от 23 години

Лийдс е на 1/4-финал на ФА Къп за първи път от 23 години

  • 8 март 2026 | 20:27
  • 5147
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

  • 9 март 2026 | 02:15
  • 2407
  • 21
Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

  • 8 март 2026 | 19:38
  • 78572
  • 302
Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

  • 8 март 2026 | 23:42
  • 13666
  • 52
Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

  • 8 март 2026 | 20:01
  • 20832
  • 43
ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 43628
  • 59
Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 37222
  • 70