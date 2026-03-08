Популярни
  11-те на ЦСКА 1948 и Ботев (Пловдив)

11-те на ЦСКА 1948 и Ботев (Пловдив)

  8 март 2026 | 14:12
11-те на ЦСКА 1948 и Ботев (Пловдив)

ЦСКА 1948 приема Ботев (Пловдив) в мач от 25-ия кръг на efbet Лига Двубоят ще започне в 15:15ч. с главен съдия Мариян Гребенчарски.

Домакините заемат третата позиция в efbet Лига с 46 точки след изиграни 24 мача, като "червените" имат голова разлика от 40 вкарани и 25 допуснати гола. Домакините се борят за място в европейските клубни турнири. От своя страна гостите се намират на десето място с 29 точки от същия брой изиграни срещи.

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 96. Гривич, 6. Пархоменко, 21. Двали, 22. Гашевич, 8. Манян, 67. Масиел, 20. Собреро, 17. Мартинес, 93. Диало

БОТЕВ (ПЛОВДИВ): 29. Наумов, 27. Хайн, 4. Солдо, 19. Конте, 17. Минков, 14. Алгара, 45. Едсон, 13. Цонов, 10. Емерсон, 8. Неделев, 11. Игор

Валентин Валентинов: Победата беше задължителна, благодарности за феновете

Хърватският стрелец утре при Левски

Димо Атанасов: Хубаво е да победиш лидера

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Невен Венков за контролата на Черноломец във Велико Търново

Геша: Свършихме си работата

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Хърватският стрелец утре при Левски

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

