Рууни е готов да влезе в щаба на Майкъл Карик

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни сподели вижданията си за това кой трябва да поеме отбора и изрази готовност да стане част от треньорския щаб на „червените дяволи“. Един от претендентите за овакантения пост е друг бивш играч на клуба – Майкъл Карик.

„Независимо дали ще дойде Майкъл Карик, Дарън Флетчър, Джон О'Шей или аз, нужни са хора, които познават футболния клуб, които ги е грижа за него и разбират какво е необходимо, за да бъдеш играч на Манчестър Юнайтед. Клубът загуби своята идентичност, изгуби усещането за семейство, ако щете“, заяви Рууни.

"He lives and breathes that club." 🔴



High praise from Wayne Rooney for Michael Carrick, who is close to agreeing a deal to return to Man Utd as caretaker boss 🤝 pic.twitter.com/ZbQK192cC4 — BBC Sport (@BBCSport) January 12, 2026

„Дали ще е Оле-Гунар Солскяер или Майкъл Карика – това е възможност да се върне духът на Манчестър Юнайтед в отбора. Дали бих се присъединил към щаба на Карик? Разбира се! Това не подлежи на съмнение. Не си прося работа тук. Просто за да знаят всички: ако ме помолят да се включа в щаба, със сигурност бих приел“, каза Рууни в епизод на подкаста на BBC.