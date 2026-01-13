Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Рууни е готов да влезе в щаба на Майкъл Карик

Рууни е готов да влезе в щаба на Майкъл Карик

  • 13 яну 2026 | 02:41
  • 117
  • 0

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни сподели вижданията си за това кой трябва да поеме отбора и изрази готовност да стане част от треньорския щаб на „червените дяволи“. Един от претендентите за овакантения пост е друг бивш играч на клуба – Майкъл Карик.

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг
Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

„Независимо дали ще дойде Майкъл Карик, Дарън Флетчър, Джон О'Шей или аз, нужни са хора, които познават футболния клуб, които ги е грижа за него и разбират какво е необходимо, за да бъдеш играч на Манчестър Юнайтед. Клубът загуби своята идентичност, изгуби усещането за семейство, ако щете“, заяви Рууни.

„Дали ще е Оле-Гунар Солскяер или Майкъл Карика – това е възможност да се върне духът на Манчестър Юнайтед в отбора. Дали бих се присъединил към щаба на Карик? Разбира се! Това не подлежи на съмнение. Не си прося работа тук. Просто за да знаят всички: ако ме помолят да се включа в щаба, със сигурност бих приел“, каза Рууни в епизод на подкаста на BBC.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Обрат: Тотнъм надцака Астън Вила за Конър Галахър

Обрат: Тотнъм надцака Астън Вила за Конър Галахър

  • 13 яну 2026 | 01:21
  • 472
  • 0
Слот: Интригата трябваше да приключи много по-рано

Слот: Интригата трябваше да приключи много по-рано

  • 13 яну 2026 | 01:10
  • 371
  • 0
Спалети: Още не сме на нивото на Интер и Наполи

Спалети: Още не сме на нивото на Интер и Наполи

  • 13 яну 2026 | 01:00
  • 355
  • 0
Севиля затъва все повече

Севиля затъва все повече

  • 13 яну 2026 | 00:28
  • 564
  • 0
Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

  • 13 яну 2026 | 00:08
  • 8023
  • 7
Росиниър: Подготвям се за мача с Арсенал от деня, в който дойдох

Росиниър: Подготвям се за мача с Арсенал от деня, в който дойдох

  • 12 яну 2026 | 23:45
  • 990
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски продава нападател в Полша

Левски продава нападател в Полша

  • 12 яну 2026 | 23:28
  • 8136
  • 19
Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 19:33
  • 44685
  • 687
Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 20:05
  • 22402
  • 23
Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

  • 12 яну 2026 | 23:41
  • 8296
  • 3
Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

  • 12 яну 2026 | 21:46
  • 11139
  • 22
Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

  • 13 яну 2026 | 00:08
  • 8023
  • 7