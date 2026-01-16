Има ли причини за паника в ПСЖ?

ПСЖ е най-добрият отбор в Европа, настоящ носител на Суперкупата на Европа и победител в Междуконтиненталната купа. Цифрите не лъжат – парижкият гранд завърши 2025 г. с шест нови трофея във витрината си. Началото на новата година обаче донесе повече съмнения, отколкото увереност, а първият сериозен сигнал дойде този понеделник с отпадането на 1/16-финалите за Купата на Франция от новака в елита Париж ФК.

Резултатът 0:1, при отправени 25 удара в рамките на 90-те минути, може да се сметне за инцидент, но усещането в началото на 2026 г. не е никак оптимистично и сезонът може да се окаже доста труден за ПСЖ. Парижани си играеха с огъня от началото на кампанията, печелейки много мачове в заключителните минути, но късметът, или ефективността им, се изчерпа в турнира за Купата на Франция, който бяха спечелили в последните две издания, и двете под ръководството на Луис Енрике.

„Футболът не е справедлив. Трудно е да изиграеш по-добър мач от този, който направихме срещу Париж ФК. Подписвам се да губя винаги по този начин. Играхме много добре през първото и второто полувреме“, заяви астурианецът, след като се сбогува с Купата на Франция. Балансът му до миналия понеделник на домашната сцена беше изключителен – от седем възможни титли, той бе спечелил всички. Ето защо, въпреки че загубата е предупреждение, от ПСЖ не искат да всяват паника заради спънка, която би могла да се случи и в други години.

Клубът има пълно доверие в Луис Енрике, чийто договор изтича през 2027 г., като и двете страни са склонни да преговарят за подновяване. Умората и контузиите могат да обяснят този лек спад във формата на ПСЖ. Световното клубно първенство приключи в средата на юли, а първият им мач за следващия сезон беше за Суперкупата на Европа срещу Тотнъм, когото победиха по чудо след внезапна смърт, след като губеха с 2:0 15 минути преди края.

Спечелиха Суперкупата на Франция с гол на Гонсало Рамош в последната минута, който доведе до дузпи; победиха минимално Париж ФК и след това отстъпиха пред съгражданите си, отново с минимален резултат, на шестнадесетинафиналите за Купата на Франция. Постиженията на ПСЖ са положителни, но загубата на първия трофей за сезона срещу новак предизвика известни критики във френската преса. Ротациите на Луис Енрике също станаха обект на дебати, докато треньорът от Хихон твърди, че всички играчи трябва да са важни, за да се спечелят всички титли.

В Шампионската лига ПСЖ е трети в групата си и е напът да завърши сред осемте най-добри, но във френското първенство ситуацията е съвсем различна. Изненадата Ланс стана есенен шампион и мечтае да триумфира с титлата. Въпреки че все още фаворит за нея си остава ПСЖ, представянето на северняците до момента е недостижимо за останалите френски отбори. Поради това настоящият европейски шампион ще трябва да се потруди здраво през втората половина на сезона, ако не иска да отстъпи още един трофей на домашната сцена.

Предстоящите мачове се очертават като решаващи за развоя на сезона. В петък ПСЖ посреща Лил – отбор, който винаги им е създавал сериозни трудности. Следващия вторник пътуват до Португалия за мач със Спортинг, за да си осигурят на практика класиране за осминафиналите на Шампионската лига. На 1 февруари ще гостуват в Страсбург, на един от най-трудните стадиони в Лига 1, а седмица по-късно ги очаква „Класикото“ на френския футбол срещу Марсилия – още един ключов двубой в опита им да си върнат лидерството в шампионата. Една напрегната 2026 година за ПСЖ, която вече няма как да се изравни по брой титли с историческата минала година след провала за Купата на Франция.