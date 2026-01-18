Популярни
Айнтрахт се раздели с треньора си Дино Топмьолер

  • 18 яну 2026 | 13:58
  • 770
  • 0

Айнтрахт (Франкфурт) уволни старши треньора си Дино Топмьолер, съобщи официално клубът.

След като отборът завърши наравно 3:3 срещу Вердер (Бремен) в мач от Бундеслигата в петък, спортният директор Маркус Кроше е провел среща с Надзорния съвет на клуба, за да обсъди бъдещето на Топмьолер.

Специалистът пристигна в Айнтрахт (Франкфурт) през лятото на 2023 г. През миналия сезон Дино Топмьолер изведе тима до класиране за Шампионската лига, демонстрирайки атрактивен стил и атакуващ футбол.

През настоящия сезон обаче Айнтрахт е колеблив в представянето си, като няма победа в четири поредни мача в Бундеслигата и се намира на 7-о място. Тимът е с най-лошата защита в първенството заедно с Хайденхайм и в 18 мача от първенството вече е допуснал 39 гола.

Представянето в Шампионската лига също не е на ниво, като Айнтрахт има само 4 точки след шест кръга и трудно ще намери място сред първите 24 отбора.

Снимки: Imago

