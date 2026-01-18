Айнтрахт се раздели с треньора си Дино Топмьолер

Айнтрахт (Франкфурт) уволни старши треньора си Дино Топмьолер, съобщи официално клубът.

След като отборът завърши наравно 3:3 срещу Вердер (Бремен) в мач от Бундеслигата в петък, спортният директор Маркус Кроше е провел среща с Надзорния съвет на клуба, за да обсъди бъдещето на Топмьолер.

Eintracht Frankfurt und Cheftrainer Dino Toppmöller beenden mit sofortiger Wirkung ihre Zusammenarbeit.



Die Entscheidung ist das Ergebnis einer umfassenden Analyse der zurückliegenden Wochen. Vielen Dank für Deinen Einsatz und alles Gute für Deinen weiteren Weg, Dino! 🤝#SGE pic.twitter.com/bgrlexpbVx — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 18, 2026

Специалистът пристигна в Айнтрахт (Франкфурт) през лятото на 2023 г. През миналия сезон Дино Топмьолер изведе тима до класиране за Шампионската лига, демонстрирайки атрактивен стил и атакуващ футбол.

През настоящия сезон обаче Айнтрахт е колеблив в представянето си, като няма победа в четири поредни мача в Бундеслигата и се намира на 7-о място. Тимът е с най-лошата защита в първенството заедно с Хайденхайм и в 18 мача от първенството вече е допуснал 39 гола.

💬 Dino Toppmöller weiter: "Schade, dass es nicht gemeinsam weitergeht. Danke an alle, die an mich geglaubt haben, die mir diese Chance gegeben haben, mir lange das Vertrauen geschenkt haben."#SGE | (1/2) pic.twitter.com/voWsr1N4eD — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 18, 2026

Представянето в Шампионската лига също не е на ниво, като Айнтрахт има само 4 точки след шест кръга и трудно ще намери място сред първите 24 отбора.

Снимки: Imago