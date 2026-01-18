Спалети: Трябва да свалим шапка на Каляри

Популярни
  18 яну 2026 | 04:46
Лучано Спалети заяви, че Ювентус трябва да свали шапка на Каляри след загубата с 0:1, но също така разкритикува играчите си за това, че са излезли от ролите си в хаотичния опит за обрат. Наставникът беше допуснал само една загуба във всички турнири, откакто пое „Старата госпожа“, но след шест победи в последните седем мача в Серия А, този резултат беше напълно неочакван.

„Каляри заслужаваше победата, защото се бореше за всяка топка, затвори се и се опитваше да контраатакува. Ние не успяхме да бъдем достатъчно решителни при изграждането на ситуациите. Има такива мачове, продължаваме напред. Резервите се поддадоха на хаотичния характер на играта. Жегрова и Консейсао се връщаха назад, за да получат топката в средата на терена, вместо да останат напред, и така се отдалечиха твърде много от „горещите“ зони на игрището. След това Калулу и Кели започнаха да се включват по фланговете, но не, те са защитници и трябваше да се защитават. Можем да се оплачем от това, играчите трябва да спазват ролите си, но като цяло играхме нашата игра, задушавахме всеки опит за контраатака. Било е писано да стане така, няма смисъл да плачем над разлятото мляко. Трябваше да бъдем по-решителни и да се възползваме по-добре от шансовете си, но и свободният удар, от който те вкараха, беше толкова ненужен, а те използваха тази възможност. Може би следващия път късметът ще се обърне в наша полза, но това не е нещо необичайно. Наш дълг е да бъдем толкова взискателни към себе си, че да работим върху най-малкия детайл, защото те могат да бъдат решаващи за резултата. Това е нашата професия“, заяви Спалети.

През първото полувреме имаше инцидент, при който на Juve беше отсъдена дузпа, но тя беше отменена след преглед с ВАР, тъй като Мацители постави крака си пред този на Фабио Мирети, за да предпази топката. Най-добрият шанс за „бианконерите“ обаче дойде след мощен удар на Кенан Йълдъз, който след рикошет в Йери Мина се отби в гредата.

„Йълдъз нямаше късмет в две-три ситуации. Видях моменти, в които топката имаше различна траектория, отскачаше малко по-силно от очакваното. В крайна сметка всичко се свежда до тези малки детайли. Тези неща се случват, сваляш шапка на съперника, който си тръгна с победа, която може би не заслужаваше, но надуши възможността и се възползва от нея. Може би следващия път ние ще се поучим от това и също ще надушим своя шанс“, добави Спалети.

Това беше голяма възможност за Ювентус да се включи в битката за Скудетото, знаейки, че следващия уикенд предстои мач срещу шампиона на Италия Наполи, който този път не сбърка и взе своето след 1:0 срещу Сасуоло.

Вместо това, тимът рискува да изостане още повече от челната четворка, особено ако Рома постигне добър резултат при гостуването си на Torino утре, и вече е на 10 точки зад лидера Интер. Ювентус няма време за самосъжаление, тъй като в сряда вечер предстои важен мач от Шампионската лига срещу Бенфика.

