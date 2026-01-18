Гласнер с нови обвинения към ръководството

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер разкритикува ръководството на английския клуб след загубата с 1:2 от Съндърланд, заявявайки, че отборът му е "напълно изоставен". Австриецът Гласнер, който изведе Палас до триумф във ФА Къп миналия сезон, обяви в петък, че ще напусне клуба в края на сезона. Той също така потвърди в навечерието на срещата със Съндърланд, че защитникът Марк Геи ще бъде продаден.

"Чувствам, че сме напълно изоставени. Не мога да обвинявам никой футболист. Играчите направиха всичко възможно и това продължава от седмици и месеци. Имаме 12-13 състезатели на разположение и не чувстваме никаква подкрепа. Най-лошото е да продадем капитана си един ден преди мач от Висшата лига", заяви Гласнер.

"Подготвяме се, това е първата ни седмица на тренировки от септември, а след това продаваме капитана си един ден преди мач. Не разбирам това. Гледам резервната скамейка и не мога да реагирам. Ето защо съм наистина разочарован", допълни той.

