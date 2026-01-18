Мерцедес подкрепя Верстапен в "24 часа на "Нюрбургринг", скандал при избора на пилоти

Участието на 4-кратния световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен в „24 часа на "Нюрбургринг“ вече зависи единствено от датите на състезанията от шампионата NLS, които предхождат голямата надпревара, като от Мерцедес официално застанаха на страната на Макс и поискаха промяната им.

Тимът, който ще изпълнява програмата на Верстапен в надпреварите за издръжливост - Winward, ще представлява германската марка като заводски отбор на Мерцедес-AMG и това дава допълнителна мотивация да се иска промяна на датите на легендарната надпревара в планината Айфел.

Според информация на Motorsport-Total.com, немското издание на Motorsport.com, Верстапен е получил зелена светлина за проекта не само от Мерцедес и отбора на Ред Бул във Формула 1, но и от компанията-майка Ред Бул. Така остава само едно последно препятствие пред участието му на „Нюрбургринг“ – дали ще успее да се включи в едно от подготвителните състезания, което е задължително условие за четирикратния световен шампион.

Смята се, че Мерцедес Mercedes полага усилия на най-високо ниво - в Германия се появиха информации, че големият шеф на Мерцедес Оля Калениус и ръководителят на моторспорт програмата Тото Волф са лобирали за отлагането на откриващия кръг от сезона в NLS на 14 март, който в момента съвпада с Гран При на Китай. Макс трябва да участва в поне едно от състезанията преди 24-часовата надпревара, за да има право да стартира в нея.

От Мерцедес са отправили официално искане до NLS за преместване на датата на първия кръг от кампанията. Понастоящем и трите състезания от NLS, както и двете квалификации преди 24-часовата надпревара, се засичат с календара на Формула 1.

Слуховете, че отлагането на NLS1 вече е решено и остават само детайли за уточняване, бяха отречени от шефа на сериите Майк Йегер, който заяви: "Искането за евентуално отлагане вече е подадено, но нищо повече от това.“

Причината е, че сега трябва да се вземат предвид множество интереси, като например блокирани дати от други състезателни серии. Ако NLS1 бъде отложен, това ще е с една седмица – за 21 март. Ако времето в региона Айфел позволи, състезанието ще се проведе през уикенда между стартовете от Формула 1 в Китай и Япония.

„В момента проучваме въпроса, но нищо не е решено - допълни Йегер. - Трябва да е удобно за всички.“

Как обаче изглежда планът на Верстапен с AMG за „24 часа на Нюрбургринг“? Смята се, че нидерландецът сам ще избере своите съотборници в екипа на Мерцедес-AMG. И тук стигаме първия разразил се скандал в лагера на Мерцедес, тъй като Макс иска да има вето върху избора на другите пилоти и най-вече за един от тях.

Според информацията Верстапен иска в екипа си вицешампиона от DTM Лукас Ауер, който беше най-силният пилот на AMG в класирането за 2025 г. Двамата се познават добре и са били съперници в Европейския шампионат на Формула 3 през 2014, където Верстапен завърши трети, а Ауер – четвърти.

Вероятен кандидат е и симрейсърът Крис Лълъм, с когото Верстапен спечели победа в NLS с Ферари 296 на Емил Фрай Рейсинг. Заводският пилот на Мерцедес Жул Гунон, който беше референция за Верстапен по време на тестовете с AMG на "Ещорил", и ветеранът Даниел Хункадея също се спрягат като възможни съотборници на бившия световен шампион във Формула 1.

Хункадея играе специална роля в проекта: бившият пилот на AMG, който ще се състезава с хиперкара на Дженезис в Световния шампионат за издръжливост през 2026, е добър приятел с Верстапен благодарение на общата им страст към симрейсинга и се смята за негов доверен човек със своя опит в AMG.

Смята се обаче, че има един човек, когото Верстапен не иска в екипа си – Маро Енгел. 40-годишният пилот е един от най-бързите на Нордшлайфе, но след първия тест на Верстапен на „Нюрбургринг“ между двамата избухна словесна война в социалните мрежи. Тогава Енгел заяви, че най-добрите времена са постигнати с по-благоприятен баланс на представянето (BoP), наследен от DTM.

Предвижда се Енгел да сподели своя Мерцедес, също подготвен от Winward, със заводските пилоти Лука Щолц, Фабиан Шилер и Максим Мартен. Автомобилът на Верстапен – ако проектът се осъществи – ще се състезава в цветовете на Verstappen.com Racing.

Въпреки че окончателното одобрение за проекта все още предстои, Верстапен не оставя нищо на случайността. Във вторник и сряда звездата от Формула 1 навъртя още километри с Мерцедес-AMG GT3, използван от отбора 2 Seas в Портимао, за да свикне с автомобила. А в четвъртък вече беше в Детройт за представянето на цветовите схеми на двата отбора на Ред Бул във Формула 1 за новия сезон.

