Доктор Марко: Пилот с мотор на Мерцедес ще е световен шампион!

Бившият съветник на Ред Бул доктор Хелмут Марко отправи сериозно предупреждение за сезон 2026 във Формула 1, като прогнозира, че пилот със задвижваща система на Мерцедес, ще грабне титлата. Това е лоша новина за четирикратния шампион Макс Верстапен. Със сериозните промени в правилата за новия сезон, Марко вярва, че конкурентната среда ще се промени драстично.

„Миналата година разликите в колоната бяха толкова малки, особено на някои писти - заяви доктор Марко в интервю за ORF. - Имаше състезания, в които в квалификациите 20 автомобила бяха в рамките на седем стотни един от друг.“

Officially suited up for 2026. 🔥 pic.twitter.com/7CzWoM3juk — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 16, 2026

Австриецът е убеден, че техническата сложност на новите правила ще създаде значителни разлики в представянето между производителите, като ще даде предимство на Мерцедес в полето на задвижващите системи.

„Мисля, че тази разлика ще се увеличи значително - обясни Марко. - Правилата са такива, каквито са, но трябва да им се даде шанс. Въпреки това се опасявам, че разликите ще нараснат драстично.“

Новите технически правила въвеждат множество променливи, които могат да се окажат решаващи: "Трябва да помните, че имаме двигател с вътрешно горене, батерия и след това софтуер за обратна връзка. Така че това вече са фактори, заедно с бензина без въглерод. След това идва и шасито с гъвкавите крила и всички тези други неща, а особено производителността на батерията ще бъде от решаващо значение. Толкова много неща се събират, че се опасявам, че понякога ще има секунди разлика между тях."

Предупрежденията на Марко за потенциално огромни разлики във времената напомнят за 2014, когато ранното овладяване на новите тогава правила за турбо моторите и хибридните системи от страна на Мерцедес остави конкурентите им да се борят с години, за да наваксат.

„Надявам се, че няма да има такива разлики, каквито имаше през 2014, когато Мерцедес остави всички далеч назад с огромна преднина - обясни бившият пилот. - Но от това, което се чува, изглежда, че Мерцедес са най-напред в разработката на двигатели.“

Притиснат да каже кой може да излезе победител, Марко беше категоричен в оценката си за перспективите на Мерцедес.

„Опасявам се, че световен шампион ще бъде пилот, използващ двигател на Мерцедес - заяви той. - Може да е Ландо Норис. Но има информация, че и Уилямс постигат доста голям напредък. Разбира се, Джордж Ръсел е някой, който, ако наистина иска да бъде сред най-добрите в света, трябва да оправдае това сега и да се бори за световния шампионат."

