Изненада! Хамилтън с нов състезателен инженер за 2026

След всички обяснения и твърдения от страна на Ферари, че 7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън ще продължи да работи със състезателния си инженер Рикардо Адами и през сезон 2026, истината се оказа друга.
Адами вече няма да е състезателен инженер на британеца, като ще има ангажименти към академията за млади пилоти на Скудерията и програмата за тестове с болиди от предишни сезони.
Най-успешният пилот в историята на Формула 1 записа през 2025 година най-слабия си сезон в кариерата, а на моменти напрежението в общуването между него и Адами беше невъзможно да се скрие от страна на Ферари.
На няколко пъти се появиха информации, че Адами и другите инженери не приемат на 100 процента мнението на Хамилтън за поведението на колата и настройките, което допълнително обтегна отношенията в Маранело.
Снимки: Imago