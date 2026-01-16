Изненада! Хамилтън с нов състезателен инженер за 2026

След всички обяснения и твърдения от страна на Ферари, че 7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън ще продължи да работи със състезателния си инженер Рикардо Адами и през сезон 2026, истината се оказа друга.

Адами вече няма да е състезателен инженер на британеца, като ще има ангажименти към академията за млади пилоти на Скудерията и програмата за тестове с болиди от предишни сезони.

Lewis Hamilton will get a new race engineer for 2026 as Ricciardo Adami moves into a different role within Ferrari 🚨



Read the full story here 👉 https://t.co/ImASlxFy5I#F1 pic.twitter.com/b5C8aK4ak5 — Formula 1 (@F1) January 16, 2026

Кадилак направи шейкдаун на болида си за Формула 1 на "Силвърстоун"

Най-успешният пилот в историята на Формула 1 записа през 2025 година най-слабия си сезон в кариерата, а на моменти напрежението в общуването между него и Адами беше невъзможно да се скрие от страна на Ферари.

На няколко пъти се появиха информации, че Адами и другите инженери не приемат на 100 процента мнението на Хамилтън за поведението на колата и настройките, което допълнително обтегна отношенията в Маранело.

Доктор Марко: Пилот с мотор на Мерцедес ще е световен шампион!

Следвай ни:

Снимки: Imago