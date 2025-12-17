Верстапен тества с Мерцедес на „Ещорил“

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен тества вчера на португалската писта „Ещорил“ Мерцедес-AMG GT3, като колата е на 2 Seas Motorsport.

Това е тимът, който осигури Астън Мартин-а в клас GT3, който участва тази година в GT World Challenge Европа (GTWE) за тима на Макс и Йос Верстапен. Собственик на тима е Ник Кристофаро – близък приятел на Макс, като той и отборът му са фаворити да представляват Мерцедес в GTWE през новия сезон, като отново ще осигурят кола за Verstappen.cm Racing.

Max having fun in a https://t.co/SufsLpoT4F livery Mercedes AMG GT3 today at Circuito do Estoril. No rest!#MaxVerstappen pic.twitter.com/djfs8LHIlk — J (@jparreiro_SCP) December 16, 2025

Смята се, че този тест е част от подготовката на Макс за „24 часа на Нюрбургринг“ догодина, като той вече записа първото си участие в планината Айфел, а и вече прави тестове с кола на Астън Мартин и Ферари.

Засега се знае, че за 2 Seas Motorsport догодина ще кара заводският пилот на AMG Жул Гунон, който също тества на „Ещорил“, партньорът на Макс от състезанието на Северната дъга Крис Лълам, който кара и в GTWE и бившият заводски пилот на AMG Даниел Джункадея.

Защо обаче Макс се е насочил към GT3 колата на AMG, която е и най-старата от актуалните автомобили в класа?

Смята се, че една от причините са предпочитанията на Лълам, който се чувства по-добре зад волана на Мерцедес-а, развит от HWA в сравнение с автомобила на Emil Frey от тази година – Ферари 296 GT3. Точно с това Ферари Лълам и Верстапен спечелиха дебютното състезание на Макс в шампионата NLS на „Нюрбургринг“.

Също така се очаква, че Макс ще кара кола на Winward в 24-часовото състезание на „Нюрбургринг“, той лично е избрал тима, който се утвърди като един от най-добрите отбори, работещи с Мерцедес-AMG, благодарение основно на представянето му в DTM. Winward планира да дебютира в „24 часа на „Нюрбургринг“ догодина, но засега няма обявени пилоти.

Тази година Макс коментира, че ще е „много трудно“ да участва в 24-часовата надпревара догодина, като това важи и за състезанията от сериите NLS – шампионат, който е базиран на легендарното германско трасе.

Догодина 24-часовата надпревара на Северната дъга е на 16-17 май и не съвпада със старт от Формула 1. Но пък трите подготвителни състезания за маратонския старт и 24-часовата квалификация са в пряк сблъсък със състезания от Формула 1.

Интересното е, че вече се появи информация, че от антуража на Макс са направили няколко опита да убедят организатора ADAC да отложи квалификацията, но засега са получили серия от откази.

Все пак, ако Макс стартира в първия от общо осемте кръга в календара на NLS, той ще получи право да кара в 24-часовото състезание, но това първи кръг съвпада с Гран При на Китай.

В NLS обмислят промени в календара, но те нямат връзка с Верстапен. Причината е, че първите пет кръга – първите три старта плюс две квалификационни състезания са събрани в едва 37 дни и натоварването върху отборите ще е сериозно. От шампионата обясниха, че ще се радват да приветстват отново Макс в шампионата, но уточниха, че заради него няма да се правят промени в календара.

Снимки: Gettyimages