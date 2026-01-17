Това ли ще е ключът към спечелването на титлата във Формула 1 през 2026 година?

Формула 1 навлиза в една напълно нова ера през 2026 година с въвеждането на изцяло новите технически правила, които включва най-големите промени в цялата история на спорта.

За първи път едновременно биват въведени напълно нови задвижващи системи и напълно нова аеродинамика, което дава предпоставки за сериозни размествания в баланса на силите спрямо края на сезон 2025. Един отбор, който се надява да направи сериозен прогрес, е Астън Мартин под ръководството на гения Ейдриън Нюи.

През последните години в Силвърстоун инвестираха сериозна сума пари в изграждането на нова база, включително и нов въздушен тунел, и привличането на ценни кадри, сред които е и Нюи. Очакванията към британския екип са огромни, но според Щофел Вандоорн, който е резерва в Астън Мартин, слабо начало на сезона няма да бъде погубно за шансовете на даден отбор да се бори за титлата. Според белгийския състезател ключът към спечелването на титлата ще бъде развитието и еволюцията в хода на сезона, който отново ще включва 24 кръга и ще продължи близо девет месеца.

„Трудно е да запазим увереността си преди новия сезон. Мисля, че това е най-голямата промяна в отбора през последните години, особено с идването на Хонда и нуждата сами да изграждаме скоростната си кутия и задвижването. Така че промяната е голяма. Това е нещо, което не трябва да се подценява, но в момента е трудно да разберем кой накъде е с плана си за развитие.



„Мисля, че ще бъде важно да започнеш сезон с приемлив пакет, който да можеш да развиеш много през годината. Смятам, че това ще е ключовият фактор през 2026 година. Няма да е задължително да си най-бързият в началото, но в тези първи състезания ще трябва да разбереш добре колата, за да се развиеш бързо. Това ще е ключът“, заяви Вандоорн.

