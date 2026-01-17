В Ред Бул са готови за безсънни нощи заради 90-годишното си изоставане

Ръководителят на отбора на Ред Бул във Формула 1 Лоран Мекис заяви, че в състава на Биковете са готови да имат безсънни нощи заради 90-годишното изоставане, което те имат спрямо своите съперници.

Коментарът на французина е свързан с факта, че до момента Ред Бул никога не е произвеждал сам своите задвижващи системи, а винаги ги е купувал. Сега обаче нещата се променят и за първи път в своята история екипът от Милтън Кийнс ще бъде напълно заводски, след като той разработи своя собствена задвижваща система с помощта на Форд.

Ред Бул кръщава първия си двигател на Дитрих Матешиц

„След всичко, което ние казахме, за да опишем размера на предизвикателството аз мисля, че ще бъде наивно да кажем, че още от първото състезание ще сме на нивото на съперниците ни, които имат 90-годишен опит. Ние не сме наивни. Знаем, че ще има трудни моменти, главоболия и безсънни нощи, но затова сме тук.



„Ние сме уверени, че сме събрали добра група от хора, невероятна група от партньори и ние ще минем през тези трудни моменти, за да се озовем на върха. Имайте търпение през следващите месеци. Смятам, че тези първоначални трудности ще бъдат добро напомняне през какво сме минали, за да стигнем върха“, заяви Мекис.

Снимки: Red Bull Content Pool