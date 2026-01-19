Милан прекрати наема на Камарда

Франческо Камарда се готви да се завърне в Милан, след като наемът му в Лече ще бъде прекратен предсрочно. През лятото „росонерите“ бяха преотстъпили младия нападател, за да натрупа ценни минути и опит на ниво Серия А.

По време на престоя си в Лече 17-годишният футболист записа 19 участия, отбелязвайки един гол и една асистенция. Според италиански медии ръководството на Милан е решило да го върне в Милано, давайки му възможност да се бори за място в първия отбор.

Очаква се Камарда незабавно да се присъедини към тренировките и да бъде на разположение на треньора Макс Алегри за остатъка от сезона. Твърди се, че италианският наставник го разглежда като допълнителна опция за ротация в атакуващата линия на отбора.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages