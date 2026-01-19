Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Милан прекрати наема на Камарда

Милан прекрати наема на Камарда

  • 19 яну 2026 | 03:57
  • 369
  • 0
Милан прекрати наема на Камарда

Франческо Камарда се готви да се завърне в Милан, след като наемът му в Лече ще бъде прекратен предсрочно. През лятото „росонерите“ бяха преотстъпили младия нападател, за да натрупа ценни минути и опит на ниво Серия А.

По време на престоя си в Лече 17-годишният футболист записа 19 участия, отбелязвайки един гол и една асистенция. Според италиански медии ръководството на Милан е решило да го върне в Милано, давайки му възможност да се бори за място в първия отбор.

Очаква се Камарда незабавно да се присъедини към тренировките и да бъде на разположение на треньора Макс Алегри за остатъка от сезона. Твърди се, че италианският наставник го разглежда като допълнителна опция за ротация в атакуващата линия на отбора.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Симеоне се оплака от липсата на нови попълнения

Симеоне се оплака от липсата на нови попълнения

  • 19 яну 2026 | 01:34
  • 538
  • 0
Бивша звезда на Ман Юнайтед ще поднови кариерата си в Казахстан

Бивша звезда на Ман Юнайтед ще поднови кариерата си в Казахстан

  • 19 яну 2026 | 01:08
  • 1048
  • 0
В Наполи намериха нови отбори на двамата си ненужни играчи

В Наполи намериха нови отбори на двамата си ненужни играчи

  • 19 яну 2026 | 01:00
  • 2883
  • 0
Кристъл Палас отхвърли първата оферта на Ювентус за своя голмайстор

Кристъл Палас отхвърли първата оферта на Ювентус за своя голмайстор

  • 19 яну 2026 | 00:52
  • 1950
  • 0
Ван Дайк събира отбора, за да нищят проблемите в Ливърпул

Ван Дайк събира отбора, за да нищят проблемите в Ливърпул

  • 19 яну 2026 | 00:38
  • 994
  • 0
Лион надделя над 10 от Брест и се изкачи до четвъртата позиция

Лион надделя над 10 от Брест и се изкачи до четвъртата позиция

  • 19 яну 2026 | 00:28
  • 533
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сенегал триумфира в Купата на африканските нации след невероятна драма, пропусната дузпа и страхотни циркове

Сенегал триумфира в Купата на африканските нации след невероятна драма, пропусната дузпа и страхотни циркове

  • 18 яну 2026 | 23:57
  • 33496
  • 138
Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

  • 19 яну 2026 | 00:07
  • 24033
  • 206
Дебютен гол на Фюлкруг донесе поредна победа на Милан над Лече

Дебютен гол на Фюлкруг донесе поредна победа на Милан над Лече

  • 18 яну 2026 | 23:43
  • 10305
  • 13
Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

  • 18 яну 2026 | 20:55
  • 13639
  • 6
Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 39603
  • 31
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 16102
  • 57