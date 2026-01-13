Новото попълнение на Милан се контузи

Новото попълнение на Милан Никлас Фюлкруг е със счупен пръст и ще отсъства известно време от терените, информира местната преса. До момента той записа едва 106 минути игра в Серия А. Германският централен нападател пристигна под наем с опция за откупуването му от Уест Хам на 2 януари и дебютира при успеха над Каляри с 1:0. Той появи се от пейката при равенството 1:1 срещу Дженоа на “Сан Сиро” и бе титуляр срещу Фиорентина през уикенда. Информациите гласят, че именно в края на срещата срещу “виолетовите” Фюлкруг е получил травмата.

Леао под въпрос за двубоя с Комо

Все още не е ясно колко време ще е извън терените германският нападател, но според местните медии ще пропусне следващите няколко седмици. Германецът със сигурност няма да е на разположение на Масимилиано Алегри за срещите с Комо и Лече през тази седмица. Италианският специалист ще трябва да се справя и без Сантиаго Хименес и Рафаел Леао, които също лекуват травми.

