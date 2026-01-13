Милан с интерес към халф на Байерн

Милан ще се опита да привлече халфа на Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка като свободен агент в края на сезона, твърди "Скай Спорт Италия". Договорът на германския национал изтича през лятото и "росонерите" вече са се свързали с агента на играча.

Според италианските медии Горетцка ще напусне в края на сезона. 30-годишният футболист взима по 7 милиона евро на година и не е готов да си намали заплатата, каквото условия включва предложението на Байерн. Заплащането му ще е проблем и за Милан, но италианският гранд търси варианти, при които да удовлетвори изискванията му.

