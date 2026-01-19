Популярни
Алегри: Намираме се на половината път до целта

  • 19 яну 2026 | 02:10
  • 250
  • 0

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри коментира победата с 1:0 над Лече. Той не скри задоволството си от този успех и заяви, че отборът му е на половината път от целта, която си е поставил - класиране в топ 4 и участие в Шампионската лига. Той не спести похвали и за автора на победния гол Никлас Фюлкруг.

„Най-важното е, че с петте смени, налични в модерния футбол, резервите стават решаващи. В определени моменти от мача играч като Фюлкруг внася свежест в наказателното поле“, заяви Алегри.

На въпрос дали Фюлкруг може да играе едновременно с Кристиан Пулишич и Рафаел Леао от самото начало, или това би нарушило баланса в отбора, Алегри отговори: „Фюлкруг не беше тренирал много с Уест Хам и получи този удар в крака. Мисля, че можем да използваме много комбинации, включващи Фюлкруг, Пулишич, Леао и Нкунку. Това, което трябва да направим, е да бъдем по-прецизни в последния пас, да показваме повече търпение при изграждането на атаките, да сме по-остри и бързи, а не прекалено трескави в последната третина на терена, както бяхме тази вечер.“

Дебютен гол на Фюлкруг донесе поредна победа на Милан над Лече
Дебютен гол на Фюлкруг донесе поредна победа на Милан над Лече

„Лече се прибираше дълбоко и се нуждаехме от повече пробиви по фланговете, за да избегнем тяхната засада, но вместо това постоянно попадахме в нея, защото бързахме. Лече работи много здраво през първото полувреме и неизбежно загуби интензитет след почивката, така че ние вдигнахме оборотите както в темпото, така и в скоростта на движение на топката. Погледнах статистиката – Лече е допуснал почти половината от общия брой голове през сезона в последните 15 минути. Това означава, че те са добри в усърдната работа и поддържането на отворена игра, но след това им свършват силите“, допълни специалистът.

С тази победа Милан вече има седем точки преднина пред петия Ювентус, с което направи нова крачка към голямата си цел.

„Намираме се на половината път до целта, която си поставихме. Когато математически сме в топ четири, тогава мога да гледам отвъд това. Но към днешна дата квотата за място в Шампионската лига е 74 точки, докато с формата на Интер тя се покачва до 86-88. Това е чиста математика, базирана на това къде се намират отборите сега. Ако приемем, че ще печелят средно по две точки на мач, там ще завършат“, настоя Алегри.

Снимки: Gettyimages

