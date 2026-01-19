Алегри: Намираме се на половината път до целта

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри коментира победата с 1:0 над Лече. Той не скри задоволството си от този успех и заяви, че отборът му е на половината път от целта, която си е поставил - класиране в топ 4 и участие в Шампионската лига. Той не спести похвали и за автора на победния гол Никлас Фюлкруг.

„Най-важното е, че с петте смени, налични в модерния футбол, резервите стават решаващи. В определени моменти от мача играч като Фюлкруг внася свежест в наказателното поле“, заяви Алегри.

На въпрос дали Фюлкруг може да играе едновременно с Кристиан Пулишич и Рафаел Леао от самото начало, или това би нарушило баланса в отбора, Алегри отговори: „Фюлкруг не беше тренирал много с Уест Хам и получи този удар в крака. Мисля, че можем да използваме много комбинации, включващи Фюлкруг, Пулишич, Леао и Нкунку. Това, което трябва да направим, е да бъдем по-прецизни в последния пас, да показваме повече търпение при изграждането на атаките, да сме по-остри и бързи, а не прекалено трескави в последната третина на терена, както бяхме тази вечер.“

„Лече се прибираше дълбоко и се нуждаехме от повече пробиви по фланговете, за да избегнем тяхната засада, но вместо това постоянно попадахме в нея, защото бързахме. Лече работи много здраво през първото полувреме и неизбежно загуби интензитет след почивката, така че ние вдигнахме оборотите както в темпото, така и в скоростта на движение на топката. Погледнах статистиката – Лече е допуснал почти половината от общия брой голове през сезона в последните 15 минути. Това означава, че те са добри в усърдната работа и поддържането на отворена игра, но след това им свършват силите“, допълни специалистът.

С тази победа Милан вече има седем точки преднина пред петия Ювентус, с което направи нова крачка към голямата си цел.

„Намираме се на половината път до целта, която си поставихме. Когато математически сме в топ четири, тогава мога да гледам отвъд това. Но към днешна дата квотата за място в Шампионската лига е 74 точки, докато с формата на Интер тя се покачва до 86-88. Това е чиста математика, базирана на това къде се намират отборите сега. Ако приемем, че ще печелят средно по две точки на мач, там ще завършат“, настоя Алегри.

