Разочарованият Нкунку отряза мераците на Фенербахче

Нападателят на Милан Кристофър Нкунку беше категоричен, че ще остане в клуба въпреки силния интерес на Фенербахче към него, като подчерта, че е удоволствие да работи заедно с треньора Масимилиано Алегри. Френският национал също така изрази разочарованието си от днешното реми 1:1 с Фиорентина, въпреки че реализира попадението за своя тим.

“Искам да остана тук, в Милан, всичко останало са спекулации. Малко съм разочарован, дащото искахме трите точки. Но треньорът казва, че, когато не можеш да спечелиш, ключово е да не загубиш. След изравнителния гол имахме още седем минути, като трябва да се научим да контролираме играта по-добре и да поставяме опонента под напрежение. Разочарован съм, защото искахме трите точки. Когато играеш в Милан, искаш да побеждаваш във всеки двубой, но трябва да мислим мач за мач. Имаме добри наставник и треньорски щаб, като със сигурност ще се подобрим. Преди да обсъждаш треньора, трябва да говориш за човека. Г-н Алегри е страхотен човек и е удоволствие да работя с него всеки ден. Той се опитва да ни накара да работим възможно най-добре всеки ден и с усмивка, разбира се”, коментира Нкунку пред DAZN.

Christopher #Nkunku to Dazn: “I want to stay at #ACMilan”. #Fenerbahçe had opened talks to try to sign him, but the french forward has decided to turn down the bid. #transfers pic.twitter.com/qSlUW12Cer — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 11, 2026

Снимки: Gettyimages