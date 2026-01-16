Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Франция
  3. Френската федерация вече уточнява щаба на Зидан

Френската федерация вече уточнява щаба на Зидан

  • 16 яну 2026 | 20:48
  • 499
  • 1
Френската федерация вече уточнява щаба на Зидан

Френската футболна федерация вече работи усилено по привличането на Зинедин Зидан за селекционер на националния тим, като се уточнява и щабът му, пише вестник "Екип". Смяната ще бъде обявена веднага след Световното първенство това лято, когато настоящият треньор Дидие Дешан ще напусне поста си.

Въпреки това президентът на федерацията Филип Диало продължава да не издава нищо от кухнята, като настоява, че всички са фокусирани върху представянето на тима на Мондиала.

"Могат да се случат неща, които хората не очакват. Винаги съм казвал, че изпитвам безкрайно възхищение и уважение към Зидан за това, което е донесъл на френския футбол и за това, което направи като треньор, печелейки трофеи. Но всяко нещо с времето си. За момента се готвим за Световното първенство", коментира Филип Диало.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Съндърланд привлече крило от Макаби (Нетаня)

Съндърланд привлече крило от Макаби (Нетаня)

  • 16 яну 2026 | 19:44
  • 611
  • 1
Хюрцелер: Евън Фъргюсън няма да се връща сега, ще доиграе сезона с Рома

Хюрцелер: Евън Фъргюсън няма да се връща сега, ще доиграе сезона с Рома

  • 16 яну 2026 | 19:22
  • 811
  • 0
Дейвид Мойс: Предпочитаме да харчим повече през лятото

Дейвид Мойс: Предпочитаме да харчим повече през лятото

  • 16 яну 2026 | 19:16
  • 605
  • 0
Тер Стеген ще играе за Жирона

Тер Стеген ще играе за Жирона

  • 16 яну 2026 | 18:51
  • 1170
  • 0
Лисандро Мартинес е обмислял да се откаже от футбола след тежката контузия

Лисандро Мартинес е обмислял да се откаже от футбола след тежката контузия

  • 16 яну 2026 | 18:44
  • 1057
  • 0
Париж ФК преговаря с Един Джеко

Париж ФК преговаря с Един Джеко

  • 16 яну 2026 | 18:21
  • 828
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 25727
  • 87
Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

  • 16 яну 2026 | 15:49
  • 12375
  • 18
Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

  • 16 яну 2026 | 13:57
  • 24439
  • 53
Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

  • 16 яну 2026 | 16:20
  • 14556
  • 4
Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 27952
  • 45
Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

  • 16 яну 2026 | 12:17
  • 25937
  • 15