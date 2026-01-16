Френската федерация вече уточнява щаба на Зидан

Френската футболна федерация вече работи усилено по привличането на Зинедин Зидан за селекционер на националния тим, като се уточнява и щабът му, пише вестник "Екип". Смяната ще бъде обявена веднага след Световното първенство това лято, когато настоящият треньор Дидие Дешан ще напусне поста си.

Въпреки това президентът на федерацията Филип Диало продължава да не издава нищо от кухнята, като настоява, че всички са фокусирани върху представянето на тима на Мондиала.

"Могат да се случат неща, които хората не очакват. Винаги съм казвал, че изпитвам безкрайно възхищение и уважение към Зидан за това, което е донесъл на френския футбол и за това, което направи като треньор, печелейки трофеи. Но всяко нещо с времето си. За момента се готвим за Световното първенство", коментира Филип Диало.

Следвай ни:

Снимки: Imago