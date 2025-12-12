Почти 38-годишният Бензема е готов да играе на Мондиала

Карим Бензема, който след седмица ще навърши 38 години, каза, че при повиквателна е готов да се завърне във френския национален отбор за Мондиала през 2026 гoдина в САЩ, Канада и Мексико. През 2022-ра той се оттегли от международния футбол след първенството в Катар, макар да не взе участие в него заради травма.

„Кой не иска да играе на Световното първенство? Всеки иска да участва в този турнир. Когато ме повикат, идвам и играя. Имам цели. Обичам футбола и обичам да печеля. Обичам трофеите. Това е най-важното нещо за мен. Ако ме повикат в националния отбор, идвам и играя футбол. Това е всичко“, каза нападателят на Ал-Итихад в интервю за вестник “Екип”, цитиран от БТA.

Бензема има 97 срещи и 37 гола за “петлите”. От началото на сезона в Саудитска Арабия пък той е с 11 попадения в 12 мача.